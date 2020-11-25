В России впервые умерли более 500 человек с коронавирусом за сутки

В то же время суточный прирост заболевших снижается второй день подряд. За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 23 675 россиян — это минимум с 19 ноября. Вчера COVID-19 выявили у 24 326 человек, а за день до этого показатель был рекордным — 25 173 новых случая за сутки.