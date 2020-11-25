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В России впервые умерли более 500 человек с коронавирусом за сутки

За день в стране выявили 23 675 новых заболевших
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

В течение последних суток в результате заражения коронавирусом в России умерло 507 человек, следует из статистики оперштаба на 25 ноября. Рекордное значение данного показателя фиксируется второй день подряд, вчера скончался 491 пациент. При этом общее количество жителей страны, умерших за время пандемии из-за COVID-19, достигло 37 538.

В то же время суточный прирост заболевших снижается второй день подряд. За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 23 675 россиян — это минимум с 19 ноября. Вчера COVID-19 выявили у 24 326 человек, а за день до этого показатель был рекордным — 25 173 новых случая за сутки.

Общее число россиян, заразившихся коронавирусом за время пандемии, выросло до 2 162 503. Из них 1 660 419 человек выздоровели, 464 546 болеют до сих пор.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 4685. Однако это самое маленькое значение с 18 ноября. Число выздоровевших за 24 часа составило 5947. В целом в столице COVID-19 заболели 571 102 человека. Из них умерли 8530, 75 пациентов — в течение последних суток.

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Вторым регионом России по количеству людей с выявленным за 24 часа коронавирусом является Санкт-Петербург — 3421. Это самое большое значение в городе за всю пандемию, показатель обновляет рекорд ежедневно уже на протяжении месяца. В общем COVID-19 в северной столице заболели 107 464 жителя. Из них 5138 скончались.

В топ-5 регионов страны по суточному приросту заразившихся вошли также Подмосковье (+1005), Нижегородская (+457) и Свердловская области (+388). В целом число заболевших COVID-19 там на 25 ноября составляет 105 748, 52 180 и 44 384 соответственно. 

Россия занимает пятое место в мире среди всех стран по числу жителей с выявленным коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Лидирует в рейтинге США, там заразились более 12,5 млн жителей. На втором месте — Индия, где свыше 9,2 млн зарегистрированных случаев. На третьем и четвертом — Бразилия (6,1 млн) и Франция (2,2 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных