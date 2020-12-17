Определение иностранного агента решено уточнить

Поправки в новое законодательство об иностранных агентах, которые должны снизить опасность для неполитических НКО, были рассмотрены 17 декабря на заседании комитета по безопасности Думы. При этом сам законопроект был одобрен к принятию во втором чтении 22 декабря. Он предусматривает новые наказания для физических лиц – иноагентов и другие нормы, усложняющие деятельность иноагентов, НКО и физлиц, вводящие более строгие формы отчетности и маркировки и запреты на госслужбу.