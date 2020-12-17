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Определение иностранного агента решено уточнить

Новое законодательство о них могут несколько смягчить
Константин Гликин
Unsplash

Поправки в новое законодательство об иностранных агентах, которые должны снизить опасность для неполитических НКО, были рассмотрены 17 декабря на заседании комитета по безопасности Думы. При этом сам законопроект был одобрен к принятию во втором чтении 22 декабря. Он предусматривает новые наказания для физических лиц – иноагентов и другие нормы, усложняющие деятельность иноагентов, НКО и физлиц, вводящие более строгие формы отчетности и маркировки и запреты на госслужбу.

Одно из главных предложений комитета – перечисление в законопроекте списка сфер, которые не подпадают под действие новых норм. Главная из них – определение неполитической деятельности, НКО, которые ее ведут, не должны будут регистрироваться иноагентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных