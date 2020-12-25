Законопроект о запрете уголовных дел о наркосбыте без оснований могут не принять

Законопроект о запрете уголовных дел о наркосбыте без оснований могут не принятьЕго не одобрил профильный комитет Совета Федерации
Разработанная МВД и одобренная Госдумой поправка в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), запрещающая возбуждать уголовное дело за сбыт наркотиков при отсутствии конкретных сведений об их количестве, наименовании и способе передачи, может быть заблокирована в Совете Федерации – ее не одобрил 24 декабря профильный комитет по конституционному законодательству. Председатель комитета Андрей Клишас считает, что принятие поправки может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговли. Госдума приняла в третьем чтении этот законопроект 16 декабря.
В пояснительной записке говорилось, что количество рассматриваемых преступлений по делам выросло за последние четыре года на 31,9%. Однако наркотики по-прежнему доступны, а «наркоситуация в стране остается сложной». Нынешняя практика возбуждения дел в отношении неустановленных сбытчиков – когда налицо только человек в состоянии наркотического опьянения, но наркотиков при нем не найдено – полностью неэффективна, ее и предложено ликвидировать.