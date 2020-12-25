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Законопроект о запрете уголовных дел о наркосбыте без оснований могут не принять

Его не одобрил профильный комитет Совета Федерации
Константин Гликин
Комитет Совета Федерации советует отклонить законопроект МВД, усложняющий возбуждение уголовных дел по статьям о сбыте наркотиков /Андрей Гордеев / Ведомости

Разработанная МВД и одобренная Госдумой поправка в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), запрещающая возбуждать уголовное дело за сбыт наркотиков при отсутствии конкретных сведений об их количестве, наименовании и способе передачи, может быть заблокирована в Совете Федерации – ее не одобрил 24 декабря профильный комитет по конституционному законодательству. Председатель комитета Андрей Клишас считает, что принятие поправки может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговли. Госдума приняла в третьем чтении этот законопроект 16 декабря.

В пояснительной записке говорилось, что количество рассматриваемых преступлений по делам выросло за последние четыре года на 31,9%. Однако наркотики по-прежнему доступны, а «наркоситуация в стране остается сложной». Нынешняя практика возбуждения дел в отношении неустановленных сбытчиков – когда налицо только человек в состоянии наркотического опьянения, но наркотиков при нем не найдено – полностью неэффективна, ее и предложено ликвидировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных