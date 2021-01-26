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В России за сутки коронавирус выявили у 18 241 человека

Умерли 564 заболевших
Наталья Иванкина
Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 18 241 человек, следует из статистики оперштаба на 26 января. Это минимальный показатель с 31 октября, когда инфекцию нашли у 18 140 граждан. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 3 756 931.

Скончались в течение 24 часов 564 пациента с подтвержденным COVID-19. Показатель вырос впервые за пять дней, до этого он постепенно снижался. В целом количество умерших от коронавируса жителей России превысило 70 тыс., составив 70 482 случая.

Вчера коронавирус нашли у 19 290 граждан. Умерли 456 пациентов с COVID-19. 

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Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве — 2317. Однако этот показатель является самым низким с 30 сентября, когда вирус нашли у 2308 человек. Умерли в течение 24 часов 70 граждан с COVID-19. Общее число заболевших за пандемию составило 917 825.

На втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург. Там вирус нашли у 1510 жителей. Это значительно меньше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 2116 случаев COVID-19. Показатель снижается на протяжении почти недели. Сейчас он находится на минимальном с 10 ноября уровне. 

В топ-5 по суточному приросту россиян с выявленным коронавирусом входят также Московская (+1129), Нижегородская (+461) и Воронежская области (+383). По общему числу заразившихся лидируют после обеих столиц Московская (187 680), Нижегородская (82 086) и Свердловская области (68 662).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия по-прежнему является четвертой среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США (25,2 млн), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,8 млн). В целом коронавирус обнаружен у 99,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,1 млн человек умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных