В России за сутки коронавирус выявили у 18 241 человека

В России за сутки коронавирус выявили у 18 241 человекаУмерли 564 заболевших
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 18 241 человек, следует из статистики оперштаба на 26 января. Это минимальный показатель с 31 октября, когда инфекцию нашли у 18 140 граждан. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 3 756 931.
Скончались в течение 24 часов 564 пациента с подтвержденным COVID-19. Показатель вырос впервые за пять дней, до этого он постепенно снижался. В целом количество умерших от коронавируса жителей России превысило 70 тыс., составив 70 482 случая.
Вчера коронавирус нашли у 19 290 граждан. Умерли 456 пациентов с COVID-19.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве — 2317. Однако этот показатель является самым низким с 30 сентября, когда вирус нашли у 2308 человек. Умерли в течение 24 часов 70 граждан с COVID-19. Общее число заболевших за пандемию составило 917 825.
На втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург. Там вирус нашли у 1510 жителей. Это значительно меньше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 2116 случаев COVID-19. Показатель снижается на протяжении почти недели. Сейчас он находится на минимальном с 10 ноября уровне.
В топ-5 по суточному приросту россиян с выявленным коронавирусом входят также Московская (+1129), Нижегородская (+461) и Воронежская области (+383). По общему числу заразившихся лидируют после обеих столиц Московская (187 680), Нижегородская (82 086) и Свердловская области (68 662).
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия по-прежнему является четвертой среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США (25,2 млн), Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,8 млн). В целом коронавирус обнаружен у 99,7 млн жителей планеты. Из них свыше 2,1 млн человек умерли.