В России за сутки коронавирус выявили у 18 241 человека

На втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург. Там вирус нашли у 1510 жителей. Это значительно меньше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 2116 случаев COVID-19. Показатель снижается на протяжении почти недели. Сейчас он находится на минимальном с 10 ноября уровне.