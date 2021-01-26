Врач оценил риск вакцинации при бессимптомном течении коронавируса

По его словам, при появлении симптомов коронавируса нужно перенести вакцинацию на более поздний срок, в том числе если у пациента наблюдается только потеря обоняния. «Я бы рекомендовал всем помнить, что разрешение или «допуск» на вакцинацию должен давать врач, специалист по вакцинопрофилактике. Так что в любом случае самостоятельно решения приниматься не должны», — отметил Тотолян.