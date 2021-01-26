Врач оценил риск вакцинации при бессимптомном течении коронавируса
Прививка от коронавируса не причинит вреда, если пациент контактировал с вирусом, но симптомов заболевания у него нет, сообщила газета «Известия» со ссылкой на академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна.
«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно. В этом случае вакцина нанести вред не может», — сказал Тотолян.
По его словам, при появлении симптомов коронавируса нужно перенести вакцинацию на более поздний срок, в том числе если у пациента наблюдается только потеря обоняния. «Я бы рекомендовал всем помнить, что разрешение или «допуск» на вакцинацию должен давать врач, специалист по вакцинопрофилактике. Так что в любом случае самостоятельно решения приниматься не должны», — отметил Тотолян.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.
В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения.