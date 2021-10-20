Государственная медицина теряет контроль качества

Такие полномочия, которые ранее были у страховых компаний, фонд получил в ходе реформирования Минздравом системы обязательного медицинского страхования. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2021 г. В Счетной палате «Ведомостям» пояснили, что ФФОМС не исполняет свои полномочия в том числе по вине Минздрава, который с задержкой принял необходимые нормативно-правовые акты. В частности, приказ Минздрава об утверждении порядка ведения единого реестра экспертов качества медицинской помощи вступил в силу только с 1 сентября 2021 г. «Указанный факт создает риски увеличения количества случаев оказания медпомощи ненадлежащего качества», — отметили в Счетной палате.