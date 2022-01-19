Газета
Общество

Москвичей с температурой до 38°C попросили самостоятельно идти в поликлиники

Это связано с возросшим числом вызовов на дом из-за «омикрона»
Анна Киселева
EPA / TASS

Москвичей с симптомами ОРВИ и температурой не выше 38°C пригласили дойти до поликлиники самим без предварительной записи из-за роста числа вызовов врачей на дом. Такие сообщения пришли на электронную почту и в смс жителям столицы от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Данное решение связано со стремительным увеличением заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон», уточняется в письмах.

В Китае почти нет «омикрона». Почему?

«Ведомости» изучили, как сейчас живет страна, где впервые обнаружили коронавирус

Как заявлял 18 января на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 мэр столицы Сергей Собянин, за последнюю неделю количество обращений в поликлиники удвоилось. На этой неделе он ждет повторного удвоения. «Нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной», – заявил он.

«Мы значительно увеличили число дежурных врачей, поэтому все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения», – сказано в сообщениях ЕМИАС. Дежурный врач, помимо осмотра, сделает экспресс- и ПЦР-тесты на коронавирус. Маршруты пациентов с симптомами ОРВИ и тех, кто пришел в поликлинику по другим причинам, будут разделены, уточняется в письмах ЕМИАС.

По мнению заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексея Куринного, Москва идет по пути европейских стран, где вызов врача на дом – это нонсенс. Но, чтобы не происходило заражения тех людей, которые не больны коронавирусом, но имеют симптомы ОРВИ, осмотр каждого пациента должен происходить в специальных боксах, которые после консультации будут дезинфицироваться, сказал он.

Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов говорит, что число обращений пациентов с коронавирусом сильно увеличивается. Из этого он делает вывод, что распространение «омикрона» в Москве растет в геометрической прогрессии. Парамонов предположил, что подобные сообщения от ЕМИАС могут означать следующее: московские власти приняли решение, что «омикрон» переносится легче.

Что в правительстве рассказали о новой волне омикрона и борьбе с ним

Власти сократят время карантина до семи дней и усилят первичное звено здравоохранения

«По опыту других стран мы знаем, что «омикрон» намного заразнее «дельты». Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме», – написал 18 января в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. А глава правительства России Михаил Мишустин 18 января предупредил: нагрузка во время новой волны коронавируса ляжет на поликлиники, в том числе в связи с особенностями «омикрона».

18 января на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что штамм «омикрон» уже потеснил штамм «дельта» в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По России в целом «дельта» пока доминирует: на нее приходится 60% выявляемых случаев, оставшиеся 40% – на «омикрон», заявила Голикова.

С 7 по 19 января суточный рост заболеваемости коронавирусом в столице вырос в 2,3 раза до 8795 новых случаев, следует из данных оперштаба. При этом уровень госпитализаций с COVID-19 почти не растет на фоне роста заболеваемости, заверяют в столичном оперштабе. Накануне в больницы попал 861 человек.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечает, что у людей с ослабленным иммунитетом возможно тяжелое течение болезни при заражении «омикрон»-штаммом (цитата по РИА «Новости»).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных