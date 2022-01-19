Москвичей с температурой до 38°C попросили самостоятельно идти в поликлиники

«По опыту других стран мы знаем, что «омикрон» намного заразнее «дельты». Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме», – написал 18 января в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. А глава правительства России Михаил Мишустин 18 января предупредил: нагрузка во время новой волны коронавируса ляжет на поликлиники, в том числе в связи с особенностями «омикрона».