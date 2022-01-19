Москвичей с температурой до 38°C попросили самостоятельно идти в поликлиники

Москвичей с температурой до 38°C попросили самостоятельно идти в поликлиникиЭто связано с возросшим числом вызовов на дом из-за «омикрона»
Москвичей с симптомами ОРВИ и температурой не выше 38°C пригласили дойти до поликлиники самим без предварительной записи из-за роста числа вызовов врачей на дом. Такие сообщения пришли на электронную почту и в смс жителям столицы от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Данное решение связано со стремительным увеличением заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон», уточняется в письмах.
Как заявлял 18 января на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 мэр столицы Сергей Собянин, за последнюю неделю количество обращений в поликлиники удвоилось. На этой неделе он ждет повторного удвоения. «Нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной», – заявил он.
«Мы значительно увеличили число дежурных врачей, поэтому все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения», – сказано в сообщениях ЕМИАС. Дежурный врач, помимо осмотра, сделает экспресс- и ПЦР-тесты на коронавирус. Маршруты пациентов с симптомами ОРВИ и тех, кто пришел в поликлинику по другим причинам, будут разделены, уточняется в письмах ЕМИАС.
По мнению заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексея Куринного, Москва идет по пути европейских стран, где вызов врача на дом – это нонсенс. Но, чтобы не происходило заражения тех людей, которые не больны коронавирусом, но имеют симптомы ОРВИ, осмотр каждого пациента должен происходить в специальных боксах, которые после консультации будут дезинфицироваться, сказал он.
Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов говорит, что число обращений пациентов с коронавирусом сильно увеличивается. Из этого он делает вывод, что распространение «омикрона» в Москве растет в геометрической прогрессии. Парамонов предположил, что подобные сообщения от ЕМИАС могут означать следующее: московские власти приняли решение, что «омикрон» переносится легче.
«По опыту других стран мы знаем, что «омикрон» намного заразнее «дельты». Но в то же время в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме», – написал 18 января в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. А глава правительства России Михаил Мишустин 18 января предупредил: нагрузка во время новой волны коронавируса ляжет на поликлиники, в том числе в связи с особенностями «омикрона».
18 января на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что штамм «омикрон» уже потеснил штамм «дельта» в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По России в целом «дельта» пока доминирует: на нее приходится 60% выявляемых случаев, оставшиеся 40% – на «омикрон», заявила Голикова.
С 7 по 19 января суточный рост заболеваемости коронавирусом в столице вырос в 2,3 раза до 8795 новых случаев, следует из данных оперштаба. При этом уровень госпитализаций с COVID-19 почти не растет на фоне роста заболеваемости, заверяют в столичном оперштабе. Накануне в больницы попал 861 человек.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечает, что у людей с ослабленным иммунитетом возможно тяжелое течение болезни при заражении «омикрон»-штаммом (цитата по РИА «Новости»).