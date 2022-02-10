ВОЗ не получала заявку от Центра им. Чумакова для оценки вакцины «Ковивак»Оценка качества, безопасности и эффективности «Спутника V» ведется
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала заявку от российского Центра им. Чумакова для оценки безопасности, эффективности и качества производства вакцины от коронавируса «Ковивак», рассказала в интервью «Ведомостям» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован перечень производителей вакцин от коронавируса, сделавших заявку по всем требованиям ВОЗ. Такая заявка от Центра имени Чумакова в ВОЗ пока не поступила», – сказала Вуйнович.
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