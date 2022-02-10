ВОЗ не получала заявку от Центра им. Чумакова для оценки вакцины «Ковивак»

«На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован перечень производителей вакцин от коронавируса, сделавших заявку по всем требованиям ВОЗ. Такая заявка от Центра имени Чумакова в ВОЗ пока не поступила», – сказала Вуйнович.