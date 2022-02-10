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ВОЗ не получала заявку от Центра им. Чумакова для оценки вакцины «Ковивак»

Оценка качества, безопасности и эффективности «Спутника V» ведется
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала заявку от российского Центра им. Чумакова для оценки безопасности, эффективности и качества производства вакцины от коронавируса «Ковивак», рассказала в интервью «Ведомостям» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован перечень производителей вакцин от коронавируса, сделавших заявку по всем требованиям ВОЗ. Такая заявка от Центра имени Чумакова в ВОЗ пока не поступила», – сказала Вуйнович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных