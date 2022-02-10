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Общество

Конституционный суд впервые рассмотрит юридические аспекты соседства в коммуналках

Его просят упростить процедуру регистрации в таких квартирах
Марина Царева
Статья 247 Гражданского кодекса и часть 2 статьи 76 Жилищного кодекса позволяют отказывать гражданину в постановке на регистрационный учет в отдельной комнате коммунальной квартиры, если собственники других комнат не выразили на это согласия / Петр Ковалев / ТАСС

Юридические аспекты соседства в коммуналках рассмотрит Конституционный суд (КС). 10 февраля КС зарегистрировал жалобу на ст. 247 Гражданского кодекса и ч. 2 ст. 76 Жилищного кодекса, которые позволяют отказывать гражданину в постановке на регистрационный учет в отдельной комнате коммунальной квартиры, если собственники других комнат не выразили на это согласия. Заявителем стал житель Санкт-Петербурга Вениамин Балков. В жалобе («Ведомости» ознакомились с текстом документа) он утверждает, что нынешнее толкование оспариваемых норм приводит к нарушению его конституционных прав – на жилище, свободу выбора места жительства, а также социальное обеспечение и медицинскую помощь, которые не предоставляются без регистрации.

В КС Балков пошел после неудачной попытки зарегистрироваться в коммуналке. В 2019 г. он обратился в ГУ МВД по Санкт-Петербургу с заявлением о регистрации по месту пребывания в одной из четырех комнат коммунальной квартиры. Вместе с ним он предоставил согласие собственницы одной из комнат (11/63 долей квартиры). Согласия других владельцев ему получить не удалось, поскольку они не выходили на связь ни с ним, ни с его знакомой, поэтому прописку Балков не получил.

Балков сначала обратился в Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга, указав, что в коммунальных квартирах действует режим общей долевой собственности с определением такого порядка пользования имуществом, при котором каждому из собственников выделена в самостоятельное пользование часть жилых помещений, а остальные права пользоваться ею не имеют. То есть они не должны ограничивать других собственников в праве на регистрацию граждан.

Районный суд заявление Балкова сначала удовлетворил, отметив в решении, что в законодательстве ничего не сказано о необходимости «согласия других собственников жилых помещений в коммунальной квартире» для регистрации по месту жительства. Но позже горсуд Санкт-Петербурга по заявлению ГУ МВД отменил решение райсуда, указав, что правомочия владения и пользования общим имуществом в коммунальной квартире собственники комнат должны осуществлять «по соглашению». Верховный суд поддержал эту позицию, что позволило Балкову обратиться в КС.

Кого касается эта проблема

По последним данным Всероссийской переписи населения в 2010 г., на тот момент в России в 803 151 коммунальной квартире проживало 2,82 млн человек. Представитель Росстата не уточнил, сколько россиян сейчас живет в коммуналках, отметив, что полные данные новой переписи будут готовы позже. Представитель жилищного комитета администрации Санкт-Петербурга сообщил «Ведомостям», что сейчас в городе примерно 64 000 коммунальных квартир, в которых проживает около 212 000 семей. «Ведомости» направили запросы в государственную жилищную инспекцию Москвы и департамент городского имущества о количестве коммуналок в столице.

Партнер юридической фирмы «Стрембелев и партнеры» Сергей Стрембелев объясняет, что в Москве и Санкт-Петербурге коммунальные квартиры находятся в разных видах собственности: «В Петербурге, Ленобласти и ряде других регионов по историческим причинам в праве собственности находятся доли коммунальных квартир. В Москве комнаты являются отдельными объектами собственности, поэтому таких проблем не возникает». Комната в данном случае – это выделенная часть квартиры, помещение с определенными квадратными метрами и отдельным кадастровым номером.

Представляющий интересы заявителя юрист Института права и публичной политики (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Виталий Исаков полагает, что КС может объяснить, как органы регистрационного учета должны применять положения Гражданского кодекса о взаимодействии между собой участников долевой собственности и согласовании вопросов регистрации. «КС может указать, что эти пункты не заставляют требовать согласия всех собственников долей в коммунальной квартире, потому что в зависимости от размера квартиры собственников может быть и 10, и 15, – пояснил он. – Мы проводим аналогию с многоквартирным домом, где для регистрации в квартире не требуется согласия собственников других его квартир».

«Если люди живут в рамках одной коммуналки, то надо учитывать мнение каждого жителя, потому что они тоже имеют право на нормальную жизнь и безопасность», – полагает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, все жилищное законодательство строится на том, что люди должны договариваться даже в рамках одного дома, и тем более квартиры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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