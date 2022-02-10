Конституционный суд впервые рассмотрит юридические аспекты соседства в коммуналках

Представляющий интересы заявителя юрист Института права и публичной политики (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Виталий Исаков полагает, что КС может объяснить, как органы регистрационного учета должны применять положения Гражданского кодекса о взаимодействии между собой участников долевой собственности и согласовании вопросов регистрации. «КС может указать, что эти пункты не заставляют требовать согласия всех собственников долей в коммунальной квартире, потому что в зависимости от размера квартиры собственников может быть и 10, и 15, – пояснил он. – Мы проводим аналогию с многоквартирным домом, где для регистрации в квартире не требуется согласия собственников других его квартир».