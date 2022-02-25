Власти приступили к подсчету количества международных договоров в сфере образования

В рамках принятых в 2021 г. поправок о просветительской деятельности Минобрнауки и Минпросвещения должны систематизировать работу с договорами вузов, колледжей и школ, которые касаются обмена учащимися и педагогами с зарубежными партнерами, совместной с иностранцами разработки образовательных и научных программ т. д. При этом проект постановления Белого дома предусматривает три основания для отказа в заключении или перезаключении договоров: если зарубежная организация находится в перечне нежелательных на территории России (таких сейчас 50), если иностранному гражданину запрещен въезд в страну или у него есть судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.