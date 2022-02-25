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Общество

Власти приступили к подсчету количества международных договоров в сфере образования

Им предстоит к осени изучить эти документы на соответствие поправкам о просветительской деятельности
Анастасия Курилова
Ведомствам предстоит большой объем работы по оценке договоров / Андрей Гордеев / Ведомости

Минобрнауки и Минпросвещения должны до 1 сентября 2022 г. получить от образовательных организаций информацию о международных договорах, чтобы провести их анализ на соответствие законодательству о просветительской деятельности. Об этом говорится в разработанном Минпросвещения проекте постановления правительства, общественное обсуждение которого закончится на следующей неделе. Минобрнауки начало мониторинг международной деятельности только в 2020 г., в тот год вузы заключили 3575 договоров, ответил представитель пресс-службы ведомства «Ведомостям».

Данные за 2021 г. и общие сведения о количестве договоров, заключенных вузами, сейчас находятся в обработке, сообщил представитель пресс-службы Минобрнауки.

В рамках принятых в 2021 г. поправок о просветительской деятельности Минобрнауки и Минпросвещения должны систематизировать работу с договорами вузов, колледжей и школ, которые касаются обмена учащимися и педагогами с зарубежными партнерами, совместной с иностранцами разработки образовательных и научных программ т. д. При этом проект постановления Белого дома предусматривает три основания для отказа в заключении или перезаключении договоров: если зарубежная организация находится в перечне нежелательных на территории России (таких сейчас 50), если иностранному гражданину запрещен въезд в страну или у него есть судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.

Ведомствам предстоит большой объем работы по оценке договоров. Например, только у четырех крупнейших федеральных вузов – 3500 действующих международных договоров, следует из предоставленной их представителями информации. В СПбГУ в настоящий момент действует 1090 соглашений с вузами, научными организациями и органами госвласти стран-партнеров. Наибольшее количество соглашений СПбГУ заключено с вузами Германии, Италии, Китая, Южной Кореи и Франции. У МГУ более 700 соглашений о сотрудничестве с ведущими мировыми университетами в 57 странах мира. Более 800 соглашений о сотрудничестве с 450 организациями в 66 странах заключила ВШЭ. А РУДН заключил около 900 соглашений с более чем 500 вузами-партнерами из 115 стран мира.

Предложение Минпросвещения не повышает бюрократическую нагрузку на образовательные организации, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. На вопрос о количестве международных договоров школ и колледжей представитель пресс-службы ведомства не ответил.

«Нововведения приведут к тому, что вузы и школы откажутся от международных контактов», – полагает доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. На подготовку договоров по новым правилам потребуется много сил и средств, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных