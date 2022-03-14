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Общество

Пользователей заблокированного Instagram не будут привлекать к ответственности

Следующий шаг – признание Meta экстремистской организацией
Анна Нараева
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Социальную сеть Instagram (входит в группу Meta) официально внесли в реестр запрещенной в России информации. Решение об ограничении работы соцсети было принято по требованию Генпрокуратуры России 11 марта. Ограничения действуют с полуночи 14 марта – Роскомнадзор предусмотрел переходный период для переноса данных пользователей. «В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян», – говорится в сообщении Роскомнадзора. 

Само использование Facebook и Instagram не запрещено, если цели такого использования не противоречат закону, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Есть ограничение на функционирование определенных соцсетей, а не пользование ими. Если не публикуются фейки, противоправные призывы и тому подобное, сам по себе факт наличия аккаунта в соцсети и публикаций не должны повлечь за собой административной или уголовной ответственности для рядовых пользователей», – говорит эксперт.

По словам Горбунова, ответственность может наступать не за факт наличия аккаунта в соцсети или установленный VPN, а за действия, которые пользователь совершает с использованием таких программных средств.

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Важно понимать, что сейчас идут два параллельных, но связанных между собой процесса – блокировка конкретных ресурсов (Instagram и Facebook) и судебное дело о признании Meta экстремистской организацией, говорит партнер Адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьев. «И если первое влечет последствия только для Meta, то признание ее экстремистской уже может коснуться многих», – подчеркнул юрист, не уточнив, какими могут быть последствия. 

По словам Воробьева, ответственность за обход блокировок законодательство также не предусматривает. «В части VPN закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предусматривает обязанности для операторов не пропускать трафик к ресурсам, попавшим под блокировку», – подчеркивает Воробьев. Пользователей VPN и операторов корпоративных сетей (например, банков и других компаний) это не касается.

При использовании ресурсов через VPN или без него, к примеру, за призывы к любой противоправной деятельности в любом случае будет наступать ответственность в соответствии с Уголовным кодексом России, напоминает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper в Санкт-Петербурге Алексей Добрынин. «Пользователям  VPN не надо забывать, что соблюдение закона в интернете остается их обязанностью», – отмечает эксперт. 

В России появилась тенденция для создания внутренних социальных сетей по примеру того же Китая, отмечает управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин. При этом в Китае предусмотрена ответственность за использование VPN, говорит он. Такая же практика сложилась в ОАЭ.

11 марта агентство Reuters сообщило, что Meta (помимо Instagram в нее входят Facebook и мессенджер WhatsApp) сняла ограничения на агрессивные высказывания в отношении российских военнослужащих, таким образом разрешив пользователям публиковать призывы к насилию в адрес российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине, а также в отношении властей России и Белоруссии. 

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14 марта компания Meta запретила пользователям Facebook и Instagram публиковать пожелания смерти главам любых государств. Как сообщает Reuters, 13 марта вице-президент Meta Ник Клегг написал сотрудникам, что это будет четко указано в правилах модерации контента.

«Мы фокусируемся на том, чтобы четко указать в руководстве, что его никогда нельзя интерпретировать как потворствующее насилию в целом против русских», – сказал Клегг.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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