Пользователей заблокированного Instagram не будут привлекать к ответственности

Само использование Facebook и Instagram не запрещено, если цели такого использования не противоречат закону, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Есть ограничение на функционирование определенных соцсетей, а не пользование ими. Если не публикуются фейки, противоправные призывы и тому подобное, сам по себе факт наличия аккаунта в соцсети и публикаций не должны повлечь за собой административной или уголовной ответственности для рядовых пользователей», – говорит эксперт.