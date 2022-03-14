Газета
Медиа

Приток новых пользователей в «Одноклассники» с начала марта превысил 66%

Ведомости

Социальная сеть «Одноклассники» зафиксировала рекордный прирост новых пользователей, сообщает пресс-служба компании.

«С начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%. Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей», — говорится в сообщении. Также отмечается резкий рост количества восстановленных аккаунтов (+36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые стали более активно вести свой профиль в соцсети (более 40%).

В пресс-службе заявили, что пользователи получили возможность авторизоваться в «Одноклассниках» через Яндекс ID, теперь на платформе доступно шесть вариантов входа в аккаунт через внешние сервисы. Соцсеть также планирует добавить возможность быстрой авторизации с компьютера с помощью QR-кода, который нужно будет подтвердить в мобильном приложении. Отмечается, что это позволит бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети.

Приток новых пользователей в «Одноклассники» произошел после того, как в России был ограничен доступ к ряду социальных сетей. Так, 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит американской корпорации Meta) в ответ на ограничение доступа к ряду российских госСМИ. 6 марта свою работу в стране приостановила китайская соцсеть Tiktok: российские пользователи не могут загружать новые видео и проводить там прямые трансляции, а также просматривать контент зарубежных блогеров.

Решение было связано с принятием в России закона о введении уголовной и административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций. С 14 марта в стране заблокирована еще одна соцсеть Meta, Instagram. Это произошло после того, как компаниям разрешила пользователям в ряде стран публиковать на своих ресурсах призывы к насилию в отношении российских солдат на фоне военной операции на Украине.

Ранее по теме: Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных