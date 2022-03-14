Приток новых пользователей в «Одноклассники» с начала марта превысил 66%

Решение было связано с принятием в России закона о введении уголовной и административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций. С 14 марта в стране заблокирована еще одна соцсеть Meta, Instagram. Это произошло после того, как компаниям разрешила пользователям в ряде стран публиковать на своих ресурсах призывы к насилию в отношении российских солдат на фоне военной операции на Украине.