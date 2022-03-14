Приток новых пользователей в «Одноклассники» с начала марта превысил 66%
Социальная сеть «Одноклассники» зафиксировала рекордный прирост новых пользователей, сообщает пресс-служба компании.
«С начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%. Новые пользователи активно публикуют контент, смотрят видео, слушают музыку и добавляют друзей», — говорится в сообщении. Также отмечается резкий рост количества восстановленных аккаунтов (+36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые стали более активно вести свой профиль в соцсети (более 40%).
В пресс-службе заявили, что пользователи получили возможность авторизоваться в «Одноклассниках» через Яндекс ID, теперь на платформе доступно шесть вариантов входа в аккаунт через внешние сервисы. Соцсеть также планирует добавить возможность быстрой авторизации с компьютера с помощью QR-кода, который нужно будет подтвердить в мобильном приложении. Отмечается, что это позволит бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети.
Приток новых пользователей в «Одноклассники» произошел после того, как в России был ограничен доступ к ряду социальных сетей. Так, 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит американской корпорации Meta) в ответ на ограничение доступа к ряду российских госСМИ. 6 марта свою работу в стране приостановила китайская соцсеть Tiktok: российские пользователи не могут загружать новые видео и проводить там прямые трансляции, а также просматривать контент зарубежных блогеров.
Решение было связано с принятием в России закона о введении уголовной и административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций. С 14 марта в стране заблокирована еще одна соцсеть Meta, Instagram. Это произошло после того, как компаниям разрешила пользователям в ряде стран публиковать на своих ресурсах призывы к насилию в отношении российских солдат на фоне военной операции на Украине.