Депутаты Госдумы покидают Meta

Многие депутаты фракции действительно написали о том, что переходят в другие соцсети. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Instagram, что в этой соцсети оставаться «не представляется возможным». По его словам, он завел аккаунт для связи с избирателями, но сейчас вести страницу в Instagram – это «предательство по отношению к нашим людям, к нашей стране» из-за снятия запрета компанией Meta «на призывы к насилию против российских граждан, военных в Facebook и Instagram»: «Встречаемся в Telegram и «В контакте».