Депутаты Госдумы покидают Meta

Депутаты Госдумы покидают MetaА для общения с избирателями им выдали трактовку того, что происходит на Украине
Единороссы в конце минувшей недели начали массово удалять свои аккаунты в Facebook или Instagram (входят в корпорацию Meta), заметили «Ведомости». Как подтвердили три собеседника во фракции, такая рекомендация поступала от руководства в конце прошлой недели. Но и без рекомендаций депутаты, судя по их публикациям, уверены, что ведение аккаунтов в этих соцсетях – предательство.
10 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на внутренние документы Meta, что Facebook планирует разрешить пользователям публиковать сообщения с призывами к насилию в отношении граждан России, и в частности российских военных, находящихся на территории Украины. Генеральная прокуратура 11 марта направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской и запрете ее деятельности на территории России.
Поведение в соцсетях
Один из собеседников «Ведомостей» во фракции говорит, что в конце прошлой недели депутатам фракции «Единая Россия» поступила рекомендация написать в Facebook и Instagram, что они уходят в другие соцсети из-за политики компании Meta в отношении российских военнослужащих. Указаний, в какую именно соцсеть переходить, не было, отмечает он: «Многие перешли в Telegram, кто-то во «В контакте» или в «Одноклассники». Эту же информацию подтверждают еще два партийца.
Многие депутаты фракции действительно написали о том, что переходят в другие соцсети. Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Instagram, что в этой соцсети оставаться «не представляется возможным». По его словам, он завел аккаунт для связи с избирателями, но сейчас вести страницу в Instagram – это «предательство по отношению к нашим людям, к нашей стране» из-за снятия запрета компанией Meta «на призывы к насилию против российских граждан, военных в Facebook и Instagram»: «Встречаемся в Telegram и «В контакте».
Зампред комитета по делам СНГ Артем Туров написал в Facebook, что призывы – это «пропаганда цифрового фашизма и экстремизма», поэтому он прекращает вести аккаунты в Facebook, Instagram и WhatsApp и переходит во «В контакте», «Одноклассники» и Telegram. Некоторые высокопоставленные единороссы даже удалили аккаунты – например, больше нет аккаунта в Telegram у вице-спикера Госдумы Петра Толстого, аккаунтов в Facebook у вице-спикера Госдумы Сергея Неверова и замруководителя фракции единороссов Евгения Ревенко.
Закрытие страниц в Instagram и Facebook – это солидарное решение депутатов Госдумы, говорит Ревенко: «Я считаю, что российский парламентарий не имеет никакого права быть представленным в соцсетях, где призывают убивать русских». Собеседник во фракции «Справедливая Россия» говорит, что такой рекомендации от руководства партии не было, но многие и так это делают «по совести». Собеседники в ЛДПР и КПРФ также отметили, что у них не было подобных рекомендаций.
Поведение с избирателями
Также два собеседника «Ведомостей» во фракции единороссов говорят, что им разослали рекомендации о том, как отвечать на возможные вопросы граждан о происходящем вокруг Украины. Ревенко сказал «Ведомостям», что фракция традиционно координирует работу депутатов фракции во время региональной недели (пройдет до 19 марта). «Конечно, частично наша координация идет как по актуальной повестке, так и по текущей партийной повестке. Я, например, рекомендовал депутатам посетить в ходе региональной недели школы, которые попали в программу капитального ремонта», – говорит Ревенко.
К примеру, говорится в документе, нужно не забывать о теме «ядерной и биологической угроз», которые готовили на Украине США. «Следует напомнить о ранее разразившихся скандалах о работах в американских лабораториях на постсоветском пространстве с комарами в качестве переносчиков инфекции и массовом сборе генетического материала у российских граждан по всей территории страны», – пересказывает рекомендации один из депутатов. Также, по его словам, там говорится, что население Украины «использовалось для психологических экспериментов американцами в качестве подопытных свинок».
Кроме того, напоминает документ, «Россия вовремя начала спецоперацию, защитив тем самым Донбасс и свое будущее». До еврочиновников «начинает доходить, что Запад действительно вынудил Россию защищать свою безопасность», отмечено там. Что касается президента, то он последовательно отстаивает позицию во время международных контактов, «четко отреагировал на наращивание сил иностранных наемников на Украине», должны помнить депутаты. «Наемники, отправляющиеся на Украину, в большинстве являются сторонниками радикальных идей «превосходства белой расы». Вернувшись в Европу после событий на Украине они станут угрозой для европейской стабильности», – говорит единоросс со ссылкой на документ.
К санкциям предложено отнестись скептически. К примеру, приостановку работы игровых приставок PlayStation Store, Nintendo нужно трактовать как «неадекватность решений», поскольку это бьет по детям, но есть и положительный эффект – «люди станут заниматься чем-то иным».
«Единая Россия» – партия власти и было бы абсурдно оставаться в соцсетях, которые блокирует Роскомнадзор, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Депутаты были активными пользователями Instagram и Facebook. Но сейчас они проявили последовательную позицию». А на региональной неделе избиратели будут задавать много вопросов и «естественно, что партийные органы координируют этот процесс», добавил он.