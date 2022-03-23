Госпитализация растет на фоне мировой вспышки стелс-омикрона

Госпитализация растет на фоне мировой вспышки стелс-омикронаВ России на него приходится каждый пятый случай ковида
22 марта в России федеральный оперштаб сообщил о росте числа госпитализаций заболевших коронавирусом – рост по сравнению с предыдущими сутками составил 259% (7854 случая). «Увеличение количества госпитализаций отмечено во всех 85 регионах страны», – говорится в сообщении оперштаба. «Рост фиксируется традиционно в начале недели после выходных», – пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей оперштаб. 15 марта федеральный оперштаб сообщал о 7273 госпитализированных накануне (прирост был 267%).
Число госпитализаций растет при уменьшении числа выявленных случаев заражения коронавирусом.
22 марта оперштаб сообщил о 26 394 новых случаях ковида (накануне – 28 709), а также о 472 умерших (было 409). Как объяснила «Ведомостям» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, около 20% от всех случаев коронавируса на сегодня занимает штамм стелс-омикрон обнаруженной в начале года подлинии ВА.2. По словам Пшеничной, стелс-омикрон присутствует на территории России в различных регионах и его доля продолжает расти, причем как в России, так и во всем мире. Впервые о появлении стелс-омикрона в России Роспотребнадзор сообщил 2 февраля.
«Исходя из опыта стран, где ВА.2 (стелс-омикрон) циркулирует уже несколько недель, мы видим, что стелс-омикрон более заразный, чем ВА.1, т. е. омикрон. Тем не менее говорить о его повышенной опасности преждевременно, пока нет никакой информации, что этот вариант увеличивает риски госпитализации, тяжелого течения или негативных исходов», – рассказала Пшеничная. Эксперт полагает, что очередную волну пандемии новый штамм не вызовет. «В пользу этого говорит то обстоятельство, что, несмотря на рост доли BA.2, уровень заболеваемости в нашей стране идет на спад», – пояснила она.
Лаборатории «Лабквест» объявили, что первыми в России запускают массовое тестирование на стелс-омикрон. Новый тест позволяет не только выявлять стелс-омикрон, но и отличить его от линии омикрона ВА.1 и дельты, рассказал «Ведомостям» представитель «Лабквеста». Исследование выполняется методом ПЦР. «Гемотест» такие исследования пока не делает, сказал представитель лаборатории. «Ведомости» запросили представителей сети «Инвитро» и Helix.
При этом число случаев заражения коронавирусом в мире вновь растет после нескольких недель спада. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 16 марта. По данным организации, рост фиксируется в Китае, Европе, Африке. Как сообщало 14 марта агентство Associated Press, в Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии.
18 марта ВОЗ сообщила о росте на 8% заболеваемости COVID-19 за неделю. Штамм омикрон по молекулярной структуре заметно отличается от всех предыдущих штаммов: он показал большую заразность, но меньшую опасность для человека, сказал «Ведомостям» эпидемиолог Василий Власов. «Новый вариант вируса не так сильно отличается от своего предшественника. Пока спектр его особенностей полностью не изучен, но очевидна еще большая его заразность», – говорит он.
«Пандемия пока никуда не делась, могут быть новые штаммы, заболеваемость может вновь расти и падать. Важно продолжать вакцинацию: в случае омикрона она не дает 100%-ного покрытия и защиты, но спасает от самого плохого», – сказал «Ведомостям» врач-эксперт Тимур Пестерев. Власов призывает продолжать носить маску в общественном транспорте и других закрытых людных помещениях.