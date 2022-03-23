Госпитализация растет на фоне мировой вспышки стелс-омикрона

«Исходя из опыта стран, где ВА.2 (стелс-омикрон) циркулирует уже несколько недель, мы видим, что стелс-омикрон более заразный, чем ВА.1, т. е. омикрон. Тем не менее говорить о его повышенной опасности преждевременно, пока нет никакой информации, что этот вариант увеличивает риски госпитализации, тяжелого течения или негативных исходов», – рассказала Пшеничная. Эксперт полагает, что очередную волну пандемии новый штамм не вызовет. «В пользу этого говорит то обстоятельство, что, несмотря на рост доли BA.2, уровень заболеваемости в нашей стране идет на спад», – пояснила она.