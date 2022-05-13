Почти 80% респондентов ВШЭ заявляют о готовности помогать беженцам Донбасса

Если говорить о волонтерстве в целом, добровольчеством занимались за последний год 26% опрошенных россиян, выяснили социологи. Движение «Мы вместе» выбрало удачное название, которое так или иначе вызывает отклик у людей, считает политолог Константин Калачев. «Их деятельность зачастую не воспринимается как волонтерская, отдельная от государства – люди зачастую не могут провести водораздел, как раз потому что уверены, что помощью беженцам должно заниматься государство. Тут возникает проблема того, что это настоящий активизм, пусть и поддержанный государством», – говорит эксперт.