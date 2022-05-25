Москва компенсирует «ковидные» штрафы

Юрист, эксперт «Актион Право» (входит в группу «Актион») Евгений Крылов полагает, что называть новый указ мэра именно «ковидной амнистией» не совсем корректно. «При амнистии государство освобождает тех, кого наказали от каких–то юридических последствий, но при этом ничего не компенсирует», – пояснил эксперт. Он также указал, что если приостанавливали деятельность компании по решению суда, то бизнесу ничего не компенсируют. «В документе речь только про штрафы, а приостановка деятельности – самостоятельный вид наказания», – уточнил Крылов.