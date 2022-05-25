Москва компенсирует «ковидные» штрафы

Москва компенсирует «ковидные» штрафыМэр подписал постановление о возврате средств
Правительство Москвы компенсирует административные штрафы, уплаченные за несоблюдение антиковидных мер, например, за отказ надевать в общественных местах маски и перчатки. «Принял решение объявить ковидную амнистию», – сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы. 15 марта 2022 г. Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице в связи со «стабильным улучшением эпидемиологической ситуации».
«Ковидная амнистия» вступит в силу 1 июня 2022 г. «Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой, – говорит мэр. – Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует». Собянин указал, что на смену опасностям пандемии пришли «другие вызовы и проблемы»: «Мы видим падение реальных доходов граждан».
Правительство Москвы в официальном заявлении уточнило, что столица «прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 млрд руб.»: «В условиях санкционного давления [это] станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей». «Ведомости» направили запрос в мэрию Москвы, о том, по скольким делам будет прекращено производство или взыскание.
Согласно постановлению «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций», возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями за нарушение. Речь идет о «всех ковидных ограничениях», но в документе оговаривается, что это не относится к штрафам за несоблюдение режима изоляции на дому. Руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова обратила внимание, что «ковидные» штрафы будут возвращаться, только если протоколы по таким делам возбуждались должностными лицами субъекта, а не МВД или Роспотребнадзором.
Также на компенсацию не смогут претендовать иностранные юрлица и российские юрлица, в уставном капитале которых есть зарубежная доля участия. В том числе это распространится на организации, иностранные совладельцы которых зарегистрированы в странах из федерального перечня территорий, «совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».
Для получения компенсации оштрафованным лицам необходимо будет обратиться в центры госуслуг «Мои документы» до 31 декабря 2022 г., предоставить постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа. Средства на компенсации будут выделены «за счет бюджетных ассигнований», предусмотренных законом «О бюджете города Москвы на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.».
Юрист, эксперт «Актион Право» (входит в группу «Актион») Евгений Крылов полагает, что называть новый указ мэра именно «ковидной амнистией» не совсем корректно. «При амнистии государство освобождает тех, кого наказали от каких–то юридических последствий, но при этом ничего не компенсирует», – пояснил эксперт. Он также указал, что если приостанавливали деятельность компании по решению суда, то бизнесу ничего не компенсируют. «В документе речь только про штрафы, а приостановка деятельности – самостоятельный вид наказания», – уточнил Крылов.
«В случае с возвратом денег по «ковидным» штрафам их компенсируют из бюджета Москвы, но от юридических последствий не освободят, – отмечает Крылов. – Все, кого оштрафовали, остаются нарушителями. Если они снова нарушат закон, их привлекут к ответственности за повторное правонарушение (ч. 1 ст. 4.3 КоАП)». Впрочем, это предусмотрено федеральным законодательством.
Директор по правовым вопросам юридического онлайн-сервиса Destra (занимался оспариванием наложенных взысканий за нарушение антиковидных мер) Борис Фельдман сообщил «Ведомостям», что в 2020 г. к ним обратились около 4000 жителей Москвы, в 2021 г. – более 7000, в 2022 г., до отмены ограничительных мер – примерно 400.
По его словам, с середины марта суды уже стали прекращать производства по ранее поданным жалобам, отменяя постановления о штрафах и прекращая производство по делам.