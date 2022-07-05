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Общество

Активиста во Владикавказе проверят на предмет возбуждения ненависти к коммунистам

Против Батраза Мисикова возбудили административное дело за предложение переименовать улицу Ленина
Екатерина Гробман
По мнению коммунистов, переименование улицы, названной в честь основателя советского государства Владимира Ильича Ленина, – это акт десоветизации / Wikimedia

Суд во Владикавказе назначил экспертизу по делу о возбуждении ненависти к коммунистам, а также о пропаганде превосходства русских (ст. 20.3.1 КоАП) в отношении осетинского активиста и блогера Батраза Мисикова. Об этом «Ведомостям» рассказал его адвокат Агубе Галуев. Лингвистическую экспертизу его поста в Telegram суд поручил криминалистическому центру осетинского управления МВД.

Дело было возбуждено прокуратурой Иристонского района Владикавказа на основании материалов правоохранительных органов из-за поддержки Мисиковым предложения местной общественной организации «Ныфс» переименовать улицу Ленина в центре североосетинской столицы в честь участника Великой Отечественной войны Каурбека Тогузова. «Этот символичный акт станет важным шагом в сохранении исторической памяти и укреплении патриотического духа среди населения в непростой для страны период», – утверждали авторы инициативы.

Ее жестко раскритиковали как местные, так и федеральные коммунисты, чьи позиции сильны в республике. «Переименование улицы, названной в честь основателя советского государства Владимира Ильича Ленина, – это акт десоветизации, который равнозначен потере совести и моральных принципов. Это чудовищное желание выбить из памяти народа все, что связано с советским периодом, который является вершиной величия российской государственности», – говорится в заявлении на сайте КПРФ, подписанном депутатами Госдумы Казбеком Тайсаевым и Виктором Соболевым, а также экс-депутатом Робертом Кочиевым. Колонку на эту тему публиковал и зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

В итоге топонимическая комиссия Владикавказа предложение активистов о переименовании центральной улицы не поддержала, сославшись на то, что «присвоение наименования улиц в честь физических лиц допускается только в отношении новых улиц».

4 апреля в своем Telegram-канале Мисиков опубликовал иронический пост, в котором отметил, что для коммунистов, в том числе осетинских, переименование улицы в честь осетина, «пусть даже Героя Советского Союза, смерти подобно». Он напомнил, что «русские могут переименовать целый город Ленинград», но «осетины не могут переименовать одну улицу в честь своего Героя». Месяц спустя на Мисикова составили протокол об административном правонарушении за возбуждение ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП). 3 июня дело по существу начал рассматривать суд.

В психолого-лингвистическом экспертном заключении, заказанном ФСБ в частной ООО «Луч», говорилось, что в тексте Мисикова говорится о «превосходстве русских над осетинами». «В тексте говорится, что я возвышаю русских. При этом в опросе, который проводил следователь, говорилось обратное: что я негативно о русских отзываюсь», – отметил Мисиков. Других доказательств в деле блогера нет, сообщил его адвокат.

Защита блогера представила в суд экспертное заключение независимого лингвиста из Москвы, сказал его адвокат, после чего сторона обвинения затребовала провести экспертизу в криминалистическом центре осетинского управления МВД.

В поддержку Мисикова выступила организация «Матери Беслана». В 2004 г., когда террористы захватили школу в Беслане, Мисикову было 15 лет, он оказался в числе заложников вместе с родителями и младшим братом, все они выжили, но родители были серьезно ранены в ходе боя за школу. «Вся история с его комментарием по поводу изменения названия улицы всего лишь мнение человека, размышляющего о прошлом и будущем. С этим мнением может быть кто-то не согласен, у кого-то оно может вызывать раздражение, негативные чувства. Но это всего лишь повод для дискуссии, а не для возбуждения административного дела», – говорится в заявлении «Матерей Беслана».

В поддержку блогера высказался также депутат североосетинского парламента от фракции «Единая Россия» Зелимхан Ватаев: он записал видеообращение к Тайсаеву и предложил связаться с ним для проработки решения данного вопроса. Тайсаев публично Ватаеву не отвечал, на звонки и сообщения «Ведомостей» депутат также не ответил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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