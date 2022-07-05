Активиста во Владикавказе проверят на предмет возбуждения ненависти к коммунистам

В поддержку Мисикова выступила организация «Матери Беслана». В 2004 г., когда террористы захватили школу в Беслане, Мисикову было 15 лет, он оказался в числе заложников вместе с родителями и младшим братом, все они выжили, но родители были серьезно ранены в ходе боя за школу. «Вся история с его комментарием по поводу изменения названия улицы всего лишь мнение человека, размышляющего о прошлом и будущем. С этим мнением может быть кто-то не согласен, у кого-то оно может вызывать раздражение, негативные чувства. Но это всего лишь повод для дискуссии, а не для возбуждения административного дела», – говорится в заявлении «Матерей Беслана».