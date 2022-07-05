Матери детей-инвалидов смогут бесплатно проживать с ребенком в медстационарах во время лечения

В первом чтении предполагалось, что родители детей-инвалидов не будут платить за проживание в стационарных учреждениях вне зависимости от возраста и особенностей здоровья ребенка-инвалида. Но председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пленарном заседании пояснил, что это может привести к нехватке больничных коек и снижению доступности оказания медпомощи. Поэтому действие будущего закона решили конкретизировать. Теперь на бесплатное нахождение в больнице смогут рассчитывать родители детей, которые имеют вторую или третью степени выраженности ограничений категорий жизнедеятельности: они могут испытывать сложности с самостоятельным передвижением, самообслуживанием, могут не контролировать свое поведение.