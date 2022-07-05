Матери детей-инвалидов смогут бесплатно проживать с ребенком в медстационарах во время лечения

Матери детей-инвалидов смогут бесплатно проживать с ребенком в медстационарах во время леченияСейчас это могут делать только родители маленьких детей
Родители детей с инвалидностью получат право бесплатно находиться с ними в российских больницах вне зависимости от возраста ребенка. Соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Госдума приняла во втором чтении 5 июля. Сейчас родители таких детей могут оставаться с ними в медучреждениях, только пока им не исполнилось пять лет, они получают спальное место и питание. Эту гарантию предлагается расширить до совершеннолетия ребенка. Авторами закона выступили депутаты Госдумы, сенаторы, а также детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Сейчас только в четырех субъектах РФ предусмотрена такая программа, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это Ханты-Мансийский автономный округ, Тува, Приморский край и Тюменская область. Соавтор проекта первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в сентябре 2021 г., когда законопроект вносился в Госдуму, заявлял, что «часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима родственная поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей»: «Такое положение недопустимо».
В первом чтении предполагалось, что родители детей-инвалидов не будут платить за проживание в стационарных учреждениях вне зависимости от возраста и особенностей здоровья ребенка-инвалида. Но председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пленарном заседании пояснил, что это может привести к нехватке больничных коек и снижению доступности оказания медпомощи. Поэтому действие будущего закона решили конкретизировать. Теперь на бесплатное нахождение в больнице смогут рассчитывать родители детей, которые имеют вторую или третью степени выраженности ограничений категорий жизнедеятельности: они могут испытывать сложности с самостоятельным передвижением, самообслуживанием, могут не контролировать свое поведение.
Хубезов уточнил, что поправки согласованы с Минздравом. Перед рассмотрением законопроекта он заявил журналистам, что это «очень человечный» законопроект.
Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев во время обсуждения проекта обратил внимание на важность создания аналогичного закона для взрослых людей с 1-й группой инвалидности, вместе с которыми в медучреждениях могли бы бесплатно проживать опекуны.
Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес поддержал законопроект. Он напомнил «Ведомостям», что является директором Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА, где «стараются беспроблемно заселять детей-инвалидов с матерями»: «Но в учреждениях, где нет такой возможности, необходимо это организовать. Это помогает разгружать медицинских работников». Он полагает, что «необходимо стремиться», чтобы вообще все дети, в том числе без ограниченных возможностей здоровья, могли находиться в больницах вместе с мамами или другими родственниками, например, до достижения ими 10 лет.
Глава благотворительной организации пациентов «Хантер-синдром» Снежана Митина указала «Ведомостям», что «ребенок с необходимостью нахождения в федеральном медицинском учреждении не может долго жить без мамы»: «Это создает серьезные психологические проблемы. Хорошо, если законодательство оформит такое разрешение. Благодаря этому матерям больше не придется искать лазейки».
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов согласился с необходимостью принятия данного законопроекта. Он подчеркнул, что «семья – это самое нужное место» для ребенка-инвалида: «Наличие близкого родственника рядом – это одна из важнейших возможностей повышения качества реабилитации».
Всего в РФ почти 729 000 детей-инвалидов, следует из данных Росстата.