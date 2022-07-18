Минобрнауки получит дополнительные полномочия в сфере популяризации образования

Полномочия учреждать премии, фестивали и конкурсы в области популяризации науки и технологий получит Минобрнауки. Ведомство разработало проект постановления правительства, которое наделяет министерство таким правом. Поправки в положение о деятельности ведомства опубликованы на портале нормативных правовых актов. Расширение полномочий необходимо в связи с подготовкой к Десятилетию науки и технологий (2022–2031 гг.), объявленному в апреле указом президента Владимира Путина, говорится в пояснительной записке к документу.