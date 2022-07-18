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Минобрнауки получит дополнительные полномочия в сфере популяризации образования

Ведомство хочет самостоятельно учреждать специальные премии, проводить фестивали и распоряжаться их бюджетом
Анастасия Курилова
Из-за отсутствия права учреждать премию Минобрнауки сейчас не может, к примеру, выделять средства на награды победителям / Андрей Гордеев / Ведомости

Полномочия учреждать премии, фестивали и конкурсы в области популяризации науки и технологий получит Минобрнауки. Ведомство разработало проект постановления правительства, которое наделяет министерство таким правом. Поправки в положение о деятельности ведомства опубликованы на портале нормативных правовых актов. Расширение полномочий необходимо в связи с подготовкой к Десятилетию науки и технологий (2022–2031 гг.), объявленному в апреле указом президента Владимира Путина, говорится в пояснительной записке к документу.

«Ежегодно, с 2015 г., в рамках имеющихся полномочий Минобрнауки России проводит церемонию вручения премии «За верность науке», – пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. – Положение о Всероссийской премии «За верность науке» утверждается организационным комитетом [премии]». В пояснительной записке говорится, что поправки позволят включить премию в качестве ключевого мероприятия в план проведения Десятилетия науки и технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных