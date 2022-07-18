Минобрнауки получит дополнительные полномочия в сфере популяризации образования

Минобрнауки получит дополнительные полномочия в сфере популяризации образованияВедомство хочет самостоятельно учреждать специальные премии, проводить фестивали и распоряжаться их бюджетом
Полномочия учреждать премии, фестивали и конкурсы в области популяризации науки и технологий получит Минобрнауки. Ведомство разработало проект постановления правительства, которое наделяет министерство таким правом. Поправки в положение о деятельности ведомства опубликованы на портале нормативных правовых актов. Расширение полномочий необходимо в связи с подготовкой к Десятилетию науки и технологий (2022–2031 гг.), объявленному в апреле указом президента Владимира Путина, говорится в пояснительной записке к документу.
«Ежегодно, с 2015 г., в рамках имеющихся полномочий Минобрнауки России проводит церемонию вручения премии «За верность науке», – пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. – Положение о Всероссийской премии «За верность науке» утверждается организационным комитетом [премии]». В пояснительной записке говорится, что поправки позволят включить премию в качестве ключевого мероприятия в план проведения Десятилетия науки и технологий.