Минэк предложил выдавать разрешения органов опеки на продажу квартиры в электронном виде

Минэк предложил выдавать разрешения органов опеки на продажу квартиры в электронном видеВедомство предлагает ускорить порядок передачи документов, нужных для сделок с недвижимостью
Органы опеки и попечительства смогут разрешать сделки с недвижимостью несовершеннолетних в электронном формате. «Ведомости» ознакомились с законопроектом Минэка, который предлагает поправки в законы «Об опеке и попечительстве» и «Об ипотеке». Документ разработан в рамках дорожной карты по достижению национальной цели улучшения жилищных условий российских семей (не менее 5 млн ежегодно).
Сейчас по Гражданскому кодексу любые сделки с имуществом несовершеннолетнего проводятся только с предварительного согласия опеки. При этом разрешение они выдают заявителям в бумажном виде, и на это отводится 15 суток. Исходя из проекта разработанного Минэком закона, теперь заявитель сможет запросить выдачу разрешения в электронном виде через портал госуслуг или в МФЦ.
Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов пояснил «Ведомостям», что сейчас «сделки с недвижимостью несовершеннолетних, включая продажу или обременение ипотекой, нуждаются в предварительном одобрении со стороны опеки». «Это создает очевидные трудности: гражданин не всегда может явиться в орган опеки и попечительства, чтобы получить заявление и направить его третьему лицу, например, из-за своей занятости или физического отсутствия», – говорит Башкатов.