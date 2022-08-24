Минэк предложил выдавать разрешения органов опеки на продажу квартиры в электронном виде

Сейчас по Гражданскому кодексу любые сделки с имуществом несовершеннолетнего проводятся только с предварительного согласия опеки. При этом разрешение они выдают заявителям в бумажном виде, и на это отводится 15 суток. Исходя из проекта разработанного Минэком закона, теперь заявитель сможет запросить выдачу разрешения в электронном виде через портал госуслуг или в МФЦ.