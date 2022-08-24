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Минэк предложил выдавать разрешения органов опеки на продажу квартиры в электронном виде

Ведомство предлагает ускорить порядок передачи документов, нужных для сделок с недвижимостью
Валерия Мишина Анастасия Курилова
Проект закона позволит смягчить существующее сейчас жесткое регулирование / Максим Стулов / Ведомости

Органы опеки и попечительства смогут разрешать сделки с недвижимостью несовершеннолетних в электронном формате. «Ведомости» ознакомились с законопроектом Минэка, который предлагает поправки в законы «Об опеке и попечительстве» и «Об ипотеке». Документ разработан в рамках дорожной карты по достижению национальной цели улучшения жилищных условий российских семей (не менее 5 млн ежегодно).

Сейчас по Гражданскому кодексу любые сделки с имуществом несовершеннолетнего проводятся только с предварительного согласия опеки. При этом разрешение они выдают заявителям в бумажном виде, и на это отводится 15 суток. Исходя из проекта разработанного Минэком закона, теперь заявитель сможет запросить выдачу разрешения в электронном виде через портал госуслуг или в МФЦ.

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов пояснил «Ведомостям», что сейчас «сделки с недвижимостью несовершеннолетних, включая продажу или обременение ипотекой, нуждаются в предварительном одобрении со стороны опеки». «Это создает очевидные трудности: гражданин не всегда может явиться в орган опеки и попечительства, чтобы получить заявление и направить его третьему лицу, например, из-за своей занятости или физического отсутствия», – говорит Башкатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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