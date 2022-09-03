«У Горбачева неоднозначная репутация, но он изменил мир». В Москве простились с последним генсеком

Простился с Горбачевым и бывший зампред совмина РСФСР, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, а также нынешний руководитель партии Николай Рыбаков. «Он остался со своей страной до последнего дня. И даже лечился у своих. Мне кажется, это о многом говорит, – сказал журналистам Явлинский. – Нам дали шанс – мы этот шанс потеряли». Явлинский, Сорокина и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов были среди тех, кто стоял вместе со служащими Кремлёвского полка в почетном карауле у гроба с черно-красной лентой на плече.