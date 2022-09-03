«У Горбачева неоднозначная репутация, но он изменил мир». В Москве простились с последним генсеком

«У Горбачева неоднозначная репутация, но он изменил мир». В Москве простились с последним генсекомНа панихиду по советскому лидеру пришли тысячи человек
В Москве завершилось прощание с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым. Оно прошло в Колонном зале Дома союзов – месте, где проходила панихида по всем советским руководителям (за исключением опального Никиты Хрущева). С первым президентом новой России Борисом Ельциным прощались уже в Храме Христа Спасителя.
На прощание, по оценкам корреспондента «Ведомостей», пришло не меньше 2 000 человек. Церемонию пришлось продлить, когда истекли запланированные на нее два часа. Шло немало молодежи. Впрочем, это неудивительно: данные социологов говорят о том, что молодые люди больше старшего поколения разделяют принципы гласности, демократии и приветствуют снятие железного занавеса.
Похороны Горбачева не были официально объявлены государственными, хотя, по выражению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, имели таковые «элементы». Например, организацией прощания занималась президентская служба протокола, у гроба дежурил почетный караул, вынос тела сопровождал государственный оркестр, а для СМИ потребовалась аккредитация ФСО.
Президент Владимир Путин посетить мероприятие не смог из-за плотного графика, говорил Песков. Еще 1 сентября, на следующий день после смерти Горбачева, он попрощался с ним в специальном зале ЦКБ. Там последний советский лидер провел последние дни своей жизни из-за болезни почек. Президент заехал проститься с Горбачевым перед командировкой в Калининград: протокольная служба сняла, как Путин пришел с цветами, постоял у гроба, а затем поклонился ему.
Бывший президент России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев приехал на похороны лично: он зашел в зал до начала официальной части церемонии, которая проходила в открытом режиме. Медведев был одним их немногих высокопоставленных российских чиновников, тепло отозвавшихся о Горбачеве и его заслугах перед новой Россией.
Неожиданностью стал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: о нем стало известно накануне. Орбан прибыл в Москву специально на прощание с Горбачевым, встречи с Путиным, по словам Пескова, у него не предполагалось. Он стал единственным иностранным лидером, прибывшим на похороны, а другие страны были представлены послами.
Орбан отдает дань памяти человеку, благодаря которому Восточная Европа смогла без катаклизмов обрести независимость от СССР. <...> Это очень выигрышный политический ход.
О Горбачеве, покончившем с холодной войной и позволившем объединить ФРГ с ГДР, тепло отзывались на Западе. Потому, вероятно, представителей дипломатического корпуса было немало: послы США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и бывших советских республик.
Российские чиновники тоже не забыли о проводах советского лидера. Корреспондент «Ведомостей» заметил в Колонном зале главу Россотрудничества Евгения Примакова, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сенатора и вдову первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмилу Нарусову, гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова и др.
«Он [Горбачев] пользуется неоднозначной репутацией, но никто не будет, наверное, оспаривать, что этот человек действительно изменил мир», – сказал Борисов журналистам.
Хотя дом Союзов прилегает к Госдуме (обсуждался даже временный переезд нижней палаты в это здание на время ремонта), депутаты, по наблюдению корреспондента «Ведомостей», проигнорировали прощание с Горбачевым практически в полном составе. Единственный, кого удалось заметить на панихиде – единоросс Евгений Попов: «Был ли кто-то еще не знаю – это все-таки личное дело каждого».
Чуть ранее другой единоросс, Олег Морозов, назвал «мистическим совпадением» то, что Горбачев умер во время спецоперации на Украине. «Он – вольный или невольный – но один из соавторов того несправедливого миропорядка, с которым наши воины сейчас сражаются на поле боя», – говорил он «РИА Новости» накануне. Схожее отношение в целом разделили представители разных фракций, молчание хранят «Новые люди».
Но зато появились в Колонном зале дочь и зять первого президента России Бориса Ельцина Татьяна и Валентин Юмашевы. Букет лилий к гробу возложила певица Алла Пугачева, недавно вернувшаяся в РФ. Пришли также продюсер Виктор Дробыш, журналисты Светлана Сорокина и Владимир Познер, бывший посол в США Владимир Лукин, актер Артур Смольянинов, историк Андрей Зубов, телеведущий Дмитрий Киселев.
Простился с Горбачевым и бывший зампред совмина РСФСР, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, а также нынешний руководитель партии Николай Рыбаков. «Он остался со своей страной до последнего дня. И даже лечился у своих. Мне кажется, это о многом говорит, – сказал журналистам Явлинский. – Нам дали шанс – мы этот шанс потеряли». Явлинский, Сорокина и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов были среди тех, кто стоял вместе со служащими Кремлёвского полка в почетном карауле у гроба с черно-красной лентой на плече.
Дочь Горбачева, Ирина Вирганская, а также внучки президента СССР Ксения и Анастасия проследовали за гробом, который выносили из Дома союзов под звуки траурного оркестра. Черно-белый портрет Горбачева взял Муратов. С Горбачевым его роднило не только то, что последний лидер страны был соучредителем и автором «Новой газеты».
И Муратов, и Горбачев – лауреаты Нобелевской премии мира. Горбачев (1990 г.) – за «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». Муратов (2021 г.) – за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии».
Оставшиеся рядом с домом Союзов люди проводили катафалк негромкими аплодисментами и возгласами «Спасибо!». Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.