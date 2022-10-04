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ЕСПЧ решил взыскать в пользу жертв домашнего насилия 347 000 евро

Заявительницы жаловались в суд с 2019 года
Анна Нараева Екатерина Гробман
Зал пленарных заседаний Европейского суда по правам человека в Страсбурге / Vincent Kessler / Reuters

ЕСПЧ вынес решение по 17 жалобам граждан России. Страсбургским суд назвал неэффективным расследование дел, по которым они проходят пострадавшими в результате домашнего насилия. Жалобы были поданы в период с 2019 по 2021 гг. 15 заявительницам государство, решил ЕСПЧ, должно в течение трех месяцев выплатить в рамках дела 20 000 евро (всего 280 000 евро), а также 67 471 евро для возмещения материального ущерба и судебных издержек. Один из заявителей несовершеннолетний и идет по делу с матерью, одной заявительнице выплат не назначено. 

Жалобы были рассмотрены совместно в связи со схожим предметом спора. В решении суда указано, что все заявительницы жаловались на то, что власти не предоставили им «эффективную защиту» от домашнего насилия, не расследовали акты насилия и т.д. «Медицинские документы и отчеты полиции показывают, что заявители страдали от преследований, физического и словесного насилия со стороны своих партнеров и членов семьи», – говорится в документе, опубликованном 4 октября. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных