ЕСПЧ решил взыскать в пользу жертв домашнего насилия 347 000 евро

ЕСПЧ решил взыскать в пользу жертв домашнего насилия 347 000 евроЗаявительницы жаловались в суд с 2019 года
ЕСПЧ вынес решение по 17 жалобам граждан России. Страсбургским суд назвал неэффективным расследование дел, по которым они проходят пострадавшими в результате домашнего насилия. Жалобы были поданы в период с 2019 по 2021 гг. 15 заявительницам государство, решил ЕСПЧ, должно в течение трех месяцев выплатить в рамках дела 20 000 евро (всего 280 000 евро), а также 67 471 евро для возмещения материального ущерба и судебных издержек. Один из заявителей несовершеннолетний и идет по делу с матерью, одной заявительнице выплат не назначено.
Жалобы были рассмотрены совместно в связи со схожим предметом спора. В решении суда указано, что все заявительницы жаловались на то, что власти не предоставили им «эффективную защиту» от домашнего насилия, не расследовали акты насилия и т.д. «Медицинские документы и отчеты полиции показывают, что заявители страдали от преследований, физического и словесного насилия со стороны своих партнеров и членов семьи», – говорится в документе, опубликованном 4 октября.