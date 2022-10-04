ЕСПЧ решил взыскать в пользу жертв домашнего насилия 347 000 евро

ЕСПЧ вынес решение по 17 жалобам граждан России. Страсбургским суд назвал неэффективным расследование дел, по которым они проходят пострадавшими в результате домашнего насилия. Жалобы были поданы в период с 2019 по 2021 гг. 15 заявительницам государство, решил ЕСПЧ, должно в течение трех месяцев выплатить в рамках дела 20 000 евро (всего 280 000 евро), а также 67 471 евро для возмещения материального ущерба и судебных издержек. Один из заявителей несовершеннолетний и идет по делу с матерью, одной заявительнице выплат не назначено.