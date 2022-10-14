Законопроект о буллинге внесут в Госдуму на следующей неделе

Поправки будут внесены и в Кодекс об административных правонарушениях: за непринятие мер по профилактике и реагированию на травлю родители или законные представители ребенка могут получить предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 руб. Если образовательная организация не примет локальные нормативные акты, касающиеся травли, депутаты предлагают предусмотреть для нее штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб., за непринятие мер по профилактике и неэффективное применение мер реагирования на травлю – от 100 000 до 150 000 руб. Организаторы и участники травли будут включены в категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Основанием для этого будет служить фиксация участия несовершеннолетнего в качестве организатора или участника травли два и более раза за период получения им образования.