Законопроект о буллинге внесут в Госдуму на следующей неделе

Законопроект о буллинге внесут в Госдуму на следующей неделеДепутаты хотят создать реестр лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа
Группа депутатов на следующей неделе планирует внести в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает профилактику травли в школах, рассказала «Ведомостям» зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Перед его внесением авторы планируют встретиться еще раз и обсудить последние детали, пояснила депутат.
Документ является межфракционным – его соавторы также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Дмитрий Вяткин, Сергей Неверов, Петр Толстой, Анна Кузнецова, Екатерина Стенякина и Ирина Панькина (все от «Единой России»). Изначально разработкой занимались представители НКО: руководитель рабочей группы – педагог, просветитель по вопросам травли Светлана Моторина, адвокат, президент фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова, юрист проекта «Травли.нет» Анна Копылова, советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Макаров, а также представители педагогического сообщества, родительских и семейных НКО.
Сейчас ведется обсуждение будущего документа, сказал «Ведомостям» Вяткин. «Проблему обозначили, начали работать над текстом», – пояснил он. Также, по словам депутата, само решение проблемы кроется не столько в законе, сколько в системной работе педагогического, родительского сообществ, НКО и других организаций.
Предварительный текст законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей». Поправки могут быть внесены в закон «Об образовании» – в частности, ст. 2 будет дополнена определением понятия «травля» как «систематического психологического и/или физического агрессивного поведения группы лиц или одного лица в отношении другого лица или лиц, осуществляемого в том числе с использованием электронных средств коммуникации». В качестве травли будут рассматриваться бойкот, обращения с помощью оскорбительных прозвищ, умышленное похищение и/или порча имущества, кибербуллинг, распространение недостоверной информации, психологическое и физическое насилие. Также в документе оговорены термины «жертва травли», «участник травли», «организатор (зачинщик) травли» и «наблюдатель травли».
Документ предусматривает создание государственной программы профилактики травли (ГППТ), которая будет направлена в том числе на обучение мерам реагирования на нее. Будет разработан и единый стандарт профилактики травли (ЕСПТ) – этот документ будет включать в себя требования к проведению профилактических мероприятий, в том числе оценку психологической обстановки в учебном учреждении и др. Единый стандарт будет разрабатываться Минпросвещения. Для оценки травли, проведения профилактических мероприятий и пресечения новых случаев в школах должно будет появиться специальное подразделение, порядок формирования и состав которого будут определяться локальными нормативными актами учебного заведения. Статья 43 «Обязанности и ответственность обучающихся» будет предусматривать, что за несоблюдение ЕСПТ к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из учебного заведения.
Поправки будут внесены и в Кодекс об административных правонарушениях: за непринятие мер по профилактике и реагированию на травлю родители или законные представители ребенка могут получить предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 руб. Если образовательная организация не примет локальные нормативные акты, касающиеся травли, депутаты предлагают предусмотреть для нее штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб., за непринятие мер по профилактике и неэффективное применение мер реагирования на травлю – от 100 000 до 150 000 руб. Организаторы и участники травли будут включены в категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Основанием для этого будет служить фиксация участия несовершеннолетнего в качестве организатора или участника травли два и более раза за период получения им образования.
По данным проведенного в 2019 г. исследования ЮНЕСКО, в мире почти каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за последний месяц сталкивался с травлей в школе. При этом в России травле подвергалось 42,5% российских школьников в возрасте 9–15 лет. 52% подростков – участников опроса агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика» заявили, что сталкиваются с агрессией в школе. 26,6% заявили о физическом насилии со стороны сверстников, треть респондентов – о психологической агрессии, 22% – об агрессии со стороны учителей. Согласно исследованию, только 0,5% жертв травли обращались в полицию.
Травля – закономерное следствие вседозволенности, безнаказанности и игнорирования системной проблемы со стороны школы и невмешательства учителей, сказала «Ведомостям» Дергунова. «Травля не зависит от качественного состава учащихся в школе. Я могу судить об этом не только на основе обращений в благотворительный фонд, президентом которого являюсь, но и по собственному опыту: в детстве меня одинаково жестоко травили в двух школах: в элитной – за бедность, в простой – за желание учиться», – говорит адвокат. По словам Копыловой, предусмотренные документом ГППТ и ЕСПТ могут стать инструментом работы с травлей. «Как только понятие школьной травли будет нормативно определено, это явление станет видимым для правовой системы России, позволит нам работать с ним на всех юридических уровнях», – считает юрист.