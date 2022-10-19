Частные клиники обратились в прокуратуру по поводу поддельных ВИЧ-справок

Частные клиники обратились в прокуратуру по поводу поддельных ВИЧ-справокВ интернете резко растет количество объявлений о продаже фейковых справок для ухода от призыва
Медицинские клиники «Ниармедик» и MedSwiss обратились в прокуратуру и Роскомнадзор с требованием привлечь к ответственности мошенников, которые от их имени продают поддельные справки о ВИЧ для отсрочки от мобилизации, рассказали «Ведомостям» представители сетей. Они утверждают, что ни сами клиники, ни их сотрудники не имеют к этим объявлениям и изготовлению фиктивных справок никакого отношения.
Такие объявления начали массово распространяться в Telegram-каналах и даркнете после 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. За месяц количество предложений о продаже фиктивных справок выросло до 9000, сообщил «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров. В сентябре таких предложений было чуть больше 100, писали «Известия» со ссылкой на данные компании «РТК-Солар». Мошенники также начали создавать сайты с предложениями о продаже справок с положительным тестом на ВИЧ.