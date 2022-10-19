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Частные клиники обратились в прокуратуру по поводу поддельных ВИЧ-справок

В интернете резко растет количество объявлений о продаже фейковых справок для ухода от призыва
Анастасия Курашева Анна Киселева
Мошенники начали создавать сайты с предложениями о продаже справок с положительным тестом на ВИЧ / Андрей Гордеев / Ведомости

Медицинские клиники «Ниармедик» и MedSwiss обратились в прокуратуру и Роскомнадзор с требованием привлечь к ответственности мошенников, которые от их имени продают поддельные справки о ВИЧ для отсрочки от мобилизации, рассказали «Ведомостям» представители сетей. Они утверждают, что ни сами клиники, ни их сотрудники не имеют к этим объявлениям и изготовлению фиктивных справок никакого отношения.

Такие объявления начали массово распространяться в Telegram-каналах и даркнете после 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. За месяц количество предложений о продаже фиктивных справок выросло до 9000, сообщил «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров. В сентябре таких предложений было чуть больше 100, писали «Известия» со ссылкой на данные компании «РТК-Солар». Мошенники также начали создавать сайты с предложениями о продаже справок с положительным тестом на ВИЧ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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