Частные клиники обратились в прокуратуру по поводу поддельных ВИЧ-справок

Такие объявления начали массово распространяться в Telegram-каналах и даркнете после 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. За месяц количество предложений о продаже фиктивных справок выросло до 9000, сообщил «Ведомостям» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров. В сентябре таких предложений было чуть больше 100, писали «Известия» со ссылкой на данные компании «РТК-Солар». Мошенники также начали создавать сайты с предложениями о продаже справок с положительным тестом на ВИЧ.