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Общество

«Коммерсантъ» узнал о росте спроса на поддельные удостоверения силовиков

Ведомости

В даркнете и профильных Telegram-каналах был зафиксирован рост продаж поддельных удостоверений сотрудников силовых структур, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. 

«Пока речь идет о документах, которые, как считают покупатели, могут позволить их владельцу устроиться в относительно безопасных зонах в случае мобилизации или вовсе получить отсрочку от службы»,— считает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. По его словам, спрос будет расти и дальше в случае ухудшения экономической и социальной ситуации. 

Уточняется, что поддельные удостоверения обходятся покупателям в 30 000—1,5 млн руб. в зависимости от качества документа и необходимости внесения данных в официальные базы. Сам процесс оформления документов происходит следующим образом: покупатель находит поставщика, у которого есть формы и шаблоны удостоверений, присылает свое фото и необходимые данные, после чего продавец готовит документ, который можно отправить «даже курьером».

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При этом подобные сделки оказываются достаточно рискованными, поскольку мошенники могут предоставить фальшивые документы или просто забрать деньги, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По словам партнера «Правовой группы» Владимира Шалаева, приобретение поддельного удостоверения является нелегальным и предусматривает уголовную ответственность «с возможностью реального срока вплоть до года». К тому же многие подобные объявления могут быть созданы самими сотрудниками силовых ведомств, в том числе ФСБ, чтобы «отлавливать уклонистов», отметил источник на рынке баз данных.

По информации газеты, такие предложения стали пользоваться массовым спросом впервые. После начала частичной мобилизации в России в интернете появились сайты, которые помогут исключить человека из мобилизационных списков или организовать переезд за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных