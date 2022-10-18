«Коммерсантъ» узнал о росте спроса на поддельные удостоверения силовиков

При этом подобные сделки оказываются достаточно рискованными, поскольку мошенники могут предоставить фальшивые документы или просто забрать деньги, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По словам партнера «Правовой группы» Владимира Шалаева, приобретение поддельного удостоверения является нелегальным и предусматривает уголовную ответственность «с возможностью реального срока вплоть до года». К тому же многие подобные объявления могут быть созданы самими сотрудниками силовых ведомств, в том числе ФСБ, чтобы «отлавливать уклонистов», отметил источник на рынке баз данных.