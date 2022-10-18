«Коммерсантъ» узнал о росте спроса на поддельные удостоверения силовиков
В даркнете и профильных Telegram-каналах был зафиксирован рост продаж поддельных удостоверений сотрудников силовых структур, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
«Пока речь идет о документах, которые, как считают покупатели, могут позволить их владельцу устроиться в относительно безопасных зонах в случае мобилизации или вовсе получить отсрочку от службы»,— считает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. По его словам, спрос будет расти и дальше в случае ухудшения экономической и социальной ситуации.
Уточняется, что поддельные удостоверения обходятся покупателям в 30 000—1,5 млн руб. в зависимости от качества документа и необходимости внесения данных в официальные базы. Сам процесс оформления документов происходит следующим образом: покупатель находит поставщика, у которого есть формы и шаблоны удостоверений, присылает свое фото и необходимые данные, после чего продавец готовит документ, который можно отправить «даже курьером».
При этом подобные сделки оказываются достаточно рискованными, поскольку мошенники могут предоставить фальшивые документы или просто забрать деньги, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По словам партнера «Правовой группы» Владимира Шалаева, приобретение поддельного удостоверения является нелегальным и предусматривает уголовную ответственность «с возможностью реального срока вплоть до года». К тому же многие подобные объявления могут быть созданы самими сотрудниками силовых ведомств, в том числе ФСБ, чтобы «отлавливать уклонистов», отметил источник на рынке баз данных.
По информации газеты, такие предложения стали пользоваться массовым спросом впервые. После начала частичной мобилизации в России в интернете появились сайты, которые помогут исключить человека из мобилизационных списков или организовать переезд за границу.
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