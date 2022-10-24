Право создателей референсов произведений искусства защитил Верховный суд

«Впоследствии Спивак стало известно о том, что после передачи формы Наниеву последний без ее согласия предлагал к продаже в интернете копии скульптуры льва, изготовленные с помощью данной формы», – говорится в документе. Скульптор направила заказчику претензии, в которых просила прекратить рекламировать и размещать в интернете объявление о продаже скульптур льва, воспроизводящих объект ее исключительных прав, а также потребовала указать имя автора в отношении проданных экземпляров. Кроме того, Спивак попросила выплатить ей компенсацию за нарушение авторских прав в размере 2 млн руб. Наниев проигнорировал эти требования, после чего скульптор обратилась в суд.