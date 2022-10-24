Право создателей референсов произведений искусства защитил Верховный суд

Право создателей референсов произведений искусства защитил Верховный судВсе результаты интеллектуальной деятельности предполагается считать созданными творческим трудом, пока не доказано обратное
Верховный суд (ВС) РФ признал интеллектуальные права за авторами произведений, представляющих собой переработку другого произведения. Суд считает, что авторские права переводчика, составителя и автора производного труда должны охраняться как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов первоисточника, на которых основано «переработанное» произведение (п. 1 и 4 ст. 2 1259 ГК РФ).
Поводом для рассмотрения стала кассационная жалоба питерского скульптора Нины Спивак. Она обратилась в суд с требованием признать за ней авторское право декоративной скульптуры льва – копии скульптуры животного у моста Каср-Эль-Нил в Каире, созданной в 1873 г. Андре Жакмаром. Согласно опубликованным материалам дела, летом 2018 г. к Спивак обратился заказчик Сослан Наниев, который попросил ее изготовить модели для снятия формы для последующего изготовления копий скульптуры и предоставил ей фотографии льва, созданного Жакмаром. За выполненную работу скульптор получила деньги, но письменного договора между сторонами не было.
«Впоследствии Спивак стало известно о том, что после передачи формы Наниеву последний без ее согласия предлагал к продаже в интернете копии скульптуры льва, изготовленные с помощью данной формы», – говорится в документе. Скульптор направила заказчику претензии, в которых просила прекратить рекламировать и размещать в интернете объявление о продаже скульптур льва, воспроизводящих объект ее исключительных прав, а также потребовала указать имя автора в отношении проданных экземпляров. Кроме того, Спивак попросила выплатить ей компенсацию за нарушение авторских прав в размере 2 млн руб. Наниев проигнорировал эти требования, после чего скульптор обратилась в суд.
Суды первой и апелляционной инстанций, ссылаясь на проведенную экспертизу и мнение опрошенных экспертов, посчитали, что скульптура не является самостоятельным творческим произведением Спивак. В экспертизе отмечается, что при создании скульптуры были допущены признаки копирования композиции, общего стилистического и формального решения. Переработка оригинала выражена в уменьшении размера произведения, а также в положении хвоста зверя. Другие детали, в частности небольшие расхождения в трактовке шерсти и положении гривы, не позволяют говорить о рассматриваемой работе как о самостоятельном авторском произведении, заключили эксперты.
Несмотря на это, ВС направил дело на новое рассмотрение. Коллегия ВС сочла, что для решения о признании культурного объекта копией нижестоящим судам надо было установить, перешли ли произведения Жакмара в общественное достояние и могут ли они свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения. Этого сделано не было, соответственно, тем самым было допущено нарушение, а значит, решения нижестоящих судов неправомерны.
ВС напомнил, что само по себе отсутствие новизны, уникальности или оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права. Кроме того, суд разъяснил, что хоть проведенная экспертиза признана надлежащим доказательством по делу, но суд неправильно интерпретировал ее выводы и в нарушение ч. 4 ГК РФ пришел к ошибочному заключению о том, что переработка другого произведения не относится к объектам авторского права.
Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу ст. 1228 («Автор результата интеллектуальной деятельности»), 1257 («Автор произведения»), 1259 («Объекты авторских прав») ГК в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагается считать созданными творческим трудом.
Если будет установлено, что скульптура Жакмара находится в общественном достоянии и права на нее не находятся у какого-либо музея, то любое лицо сможет свободно перерабатывать произведение, пояснил «Ведомостям» управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Сейчас такая ситуация встречается часто.
«Мы видим, как бренды делают референсы к известным произведениям или как-то вдохновляются ими», – объяснил он. При этом, подчеркнул Журавлев, права автора переработки охраняются независимо от охраны прав автора оригинального произведения. «ВС также обратил на это внимание», – заключил он.
При новом рассмотрении может понадобиться назначить проведение дополнительной экспертизы, дабы определить, насколько существенными были изменения формы «копии» в сравнении с оригиналом и можно ли говорить об авторском замысле или же только об удобстве для массового копирования в ином, нежели оригинал, масштабе, говорит адвокат МКА «Сед лекс» Станислав Жигалов.