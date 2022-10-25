Депутаты предлагают не наказывать на новых территориях за ранее совершенные по российскому УК преступления

Депутаты предлагают не наказывать на новых территориях за ранее совершенные по российскому УК преступленияЕсли о нарушении закона стало известно до присоединения к России, его нужно дополнительно оценивать
В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий применение положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Его авторами выступила группа депутатов из ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким.
Проектом предлагается распространить нормы российского уголовного законодательства на преступления, наказуемость деяний (а также их уголовно-правовые последствия), совершенные на новых территориях до 30 сентября 2022 г. Закрепляется также использование в российском уголовном процессе доказательств по уголовным делам, полученным до этой даты. Законодатели таким образом намерены обеспечить «единство правового пространства», следует из пояснительной записки.
Кроме этого, проект предусматривает возможность отказа в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ) в случае, если деяние, по которому досудебное расследование проводилось до 30 сентября 2022 г., по уголовному законодательству РФ не является преступлением.
В пояснительной записке приводится пример в разнице российского правового регулирования и норм, закрепленных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. К примеру, «уголовно-процессуальное законодательство, действовавшее на территориях до 30 сентября 2022 г., не предусматривало права обвиняемого и иных участников уголовного судопроизводства на ознакомление со всеми материалами уголовного дела».
«В уголовном законодательстве всегда четко прописывается действие закона во времени, потому что никто не может нести ответственность за деяния, которые в какой-то момент времени преступлением не считались, – заявил «Ведомостям» заместитель руководителя фракции ЛДПР и один из авторов документа Алексей Диденко. – Если какого-либо преступления не было в законодательстве Украины или ДНР, ЛНР, а по российскому закону это является преступлением, то человек не может нести за него ответственность, если не сделано специально оговорки. Поэтому в отношении отдельных составов преступлений такие оговорки всегда делаются».
Депутат привел примеры возможных составов преступлений: вероятно, это коснется финансовых преступлений и ответственности за реабилитацию нацизма. «У нас есть уголовная ответственность за это, на Украине [в состав которой входили Херсонская и Запорожская области] – нет. Это чувствительные вещи, поэтому возникла необходимость оговорок», – подчеркнул он.
24 октября главы комитетов по госстроительству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента поправки к Гражданскому кодексу (ГК), которые регулируют деятельность бизнеса на территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Согласно им, ФНС до 31 декабря 2022 г. должна будет внести сведения о местных юрлицах и предпринимателях в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на основании реестров, которые прежде велись в регионах. «Предложенный порядок позволит оперативно и без финансовых затрат осуществить включение указанных юридических лиц в правовую систему и юрисдикцию РФ», – отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.