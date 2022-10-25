Депутаты предлагают не наказывать на новых территориях за ранее совершенные по российскому УК преступления

«В уголовном законодательстве всегда четко прописывается действие закона во времени, потому что никто не может нести ответственность за деяния, которые в какой-то момент времени преступлением не считались, – заявил «Ведомостям» заместитель руководителя фракции ЛДПР и один из авторов документа Алексей Диденко. – Если какого-либо преступления не было в законодательстве Украины или ДНР, ЛНР, а по российскому закону это является преступлением, то человек не может нести за него ответственность, если не сделано специально оговорки. Поэтому в отношении отдельных составов преступлений такие оговорки всегда делаются».