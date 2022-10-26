ВЦИОМ: 77% россиян готовы жертвовать в пользу бездомных

«Это те, у кого нет права собственности на недвижимость в России, те, кто живут у родственников, тратят более половины дохода семьи на оплату жилья, живут в ветхом или аварийном жилье и т. д. Потеря работы, семейный конфликт, серьезные проблемы со здоровьем могут стать для них причиной бездомности. Также оказаться на улице рискуют люди, у которых есть проблемы с регистрацией: есть только временная или отсутствует вообще», – объясняет она.