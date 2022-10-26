ВЦИОМ: 77% россиян готовы жертвовать в пользу бездомных

ВЦИОМ: 77% россиян готовы жертвовать в пользу бездомныхПри этом треть из них сами не имеют собственного жилья
Большинство россиян готовы поддержать благотворительные организации, помогающие бездомным, при условиях прозрачности, системности и отчетности их деятельности, говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с благотворительной организацией «Ночлежка».
Социологи исследовали отношение россиян к бездомным людям и организациям, помогающим им. В опросе приняли участие 1600 человек.
Согласно данным ВЦИОМ, 77% опрошенных допускают для себя возможность в течение ближайшего года поддержать благотворительную организацию или фонд, которые помогают бездомным людям. В качестве способов поддержки чаще всего упоминались помощь вещами и продуктами (53%) или разовый перевод денег (31%). Реже люди готовы стать волонтерами (11%), оказать профессиональную услугу (7%) или оформить подписку на регулярную финансовую помощь (5%).
Респонденты понимают, что ресоциализация бездомных требует поддержки и сопровождения специалистами. 65% опрошенных считают, что большинство бездомных могут вернуться к нормальной жизни только при посторонней помощи. 16% верят, что таким людям под силу самостоятельно вернуться к обычной жизни, не верят в такую возможность в принципе 9%.
Заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна Жирикова отметила, что высокая эмпатичность россиян в отношении бездомных открывает «хорошие перспективы» для благотворительных фондов при правильном позиционировании своей деятельности.
ВЦИОМ также спросил граждан, владеют ли они сами жилой недвижимостью. Согласно результатам опроса, каждый третий респондент не имеет права собственности на какую-либо недвижимость – квартиру, дом (28%). Чем старше граждане, тем чаще у них имеется недвижимость: 82% – среди россиян старше 60 лет. Среди 18-24-летних он ниже в 1,7 раза – 47%.
Такая ситуация объяснима, отмечают авторы исследования: на свой дом «надо заработать», но при этом отсутствие в собственности недвижимости повышает риск попасть в «положение бездомности», даже на некоторый срок. Граждане, не имеющие в собственности жилья, в четыре раза чаще сталкиваются с трудностями с арендной платой, в три раза чаще живут у родственников на основе их гостеприимства, в три раза чаще не знали, где будут жить в следующем месяце.
Около трети россиян находятся в зоне «риска бездомности», соглашается директор благотворительной организации «Ночлежка» в Москве Дарья Байбакова.
«Это те, у кого нет права собственности на недвижимость в России, те, кто живут у родственников, тратят более половины дохода семьи на оплату жилья, живут в ветхом или аварийном жилье и т. д. Потеря работы, семейный конфликт, серьезные проблемы со здоровьем могут стать для них причиной бездомности. Также оказаться на улице рискуют люди, у которых есть проблемы с регистрацией: есть только временная или отсутствует вообще», – объясняет она.
Несмотря на результаты опроса, эксперт отметила снижение числа как частных, так и корпоративных пожертвований. «Так всегда происходит в периоды кризиса. При этом мы видим увеличение количества волонтеров», – сказала она. Они востребованы, поскольку за помощью обращаются беженцы и другие пострадавшие от конфликтов.