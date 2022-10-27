Депутаты от «Единой России» предложили объединить лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых

Депутаты от «Единой России» предложили объединить лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимыхЭти меры призваны оптимизировать процесс лечения более 3 млн человек
Лечение и реабилитация людей, испытывающих зависимость от наркотических или медицинских психотропных препаратов, могут быть объединены в единый цикл. Соответствующие поправки в статью 54 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» предложила внести рабочая группа депутатов, включая Михаила Кизеева, Ивана Демченко, Льва Ковпака, Сергея Чепикова, Александра Петрова, Римму Утяшеву и Антона Немкина (все из «Единой России»). Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
Как указывают авторы законопроекта, в настоящее время формы социальной реабилитации больных наркоманией законодательно не определены. В действующем законе реабилитация наркозависимых заключается в оказании как медицинских, так и «иных услуг».
Из текста поправок следует, что социальная реабилитация должна быть выделена в самостоятельный комплекс мероприятий за рамками оказания медицинской наркологической помощи. Социальная реабилитация должна включать в себя предоставление социально-психологических услуг. В частности, помощь в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, в том числе телефоны доверия, помощь в трудоустройстве и оказание юридических услуг. Конкретный порядок реабилитации будут совместно устанавливать Минтруд и Минздрав.
Поправки, которые собираются внести депутаты, подготовлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта, который в июле внесло правительство. Он должен установить порядок обмена сведениями о больных наркоманией между организациями системы соцобслуживания.
Чтобы максимально избавить граждан от наркотической зависимости, ограничения доступа к препаратам недостаточно, заявил «Ведомостям» один из авторов поправок – Немкин. «Пока в обществе есть люди, не завершившие свое лечение, постоянно сохраняется угроза, что в процессе поиска наркотиков для себя они вовлекут в порочную зависимость и окружающих людей. Мы с коллегами убеждены, что предлагаемый законопроект и поправки к нему помогут оптимизировать эту работу», – сказал парламентарий.
Юридический консультант Фонда Рылькова Арсений Левинсон отмечает, что после ликвидации ФСКН России оказалось, что социальной реабилитацией некому заниматься: нет органа, который был бы ответственен за это. Несколько лет «по инерции» этим занималось МВД: оно распределяло деньги между НКО, которые занимаются реабилитацией и ресоциализацией людей с наркотической зависимостью. «Разделение реабилитации на медицинскую и социальную само по себе является очень спорным. Законопроект, как и поправки, ничего не решает, потому что они не выводят из серой зоны многие реабилитационные центры», – считает Левинсон.
Идея о том, что наркозависимым людям после окончания курса медицинской реабилитации должна предоставляться реабилитация социальная, является нужной и правильной, считает автор проекта о профилактике передозировок Drugmap.ru Алексей Лахов. «Эффективные реабилитационные программы уже давно применяют подобную методику – два месяца человек находится в стационаре, затем в течение еще двух месяцев и более, в зависимости от финансовых возможностей, проходит амбулаторную программу возвращения в социум», – отмечает Лахов.
При этом эксперт указывает на то, что до сих пор непонятно, в каких государственных учреждениях будет предоставляться социальная реабилитация и как будет осуществляться тарификация и оплата подобной услуги из бюджета, при том что никаких дополнительных расходов данный законопроект не предусматривает.