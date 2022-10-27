Депутаты от «Единой России» предложили объединить лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых

Юридический консультант Фонда Рылькова Арсений Левинсон отмечает, что после ликвидации ФСКН России оказалось, что социальной реабилитацией некому заниматься: нет органа, который был бы ответственен за это. Несколько лет «по инерции» этим занималось МВД: оно распределяло деньги между НКО, которые занимаются реабилитацией и ресоциализацией людей с наркотической зависимостью. «Разделение реабилитации на медицинскую и социальную само по себе является очень спорным. Законопроект, как и поправки, ничего не решает, потому что они не выводят из серой зоны многие реабилитационные центры», – считает Левинсон.