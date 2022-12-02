В Москве спустя шесть дней закончили оглашать приговор совладельцам группы «Сумма»

Зиявудину Магомедову суд назначил самый большой срок среди фигурантов – 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2,5 млн руб. Брату бизнесмена Магомеду на год меньше – 18 лет с аналогичной суммой штрафа. Остальным фигурантам суд назначил сроки от 7 до 12 лет колонии со штрафами до 1,5 млн руб. каждому. Экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову и экс-гендиректору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову – по 12 лет колонии строгого режима, экс-начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову – 10 лет колонии общего режима, гендиректору предприятия «Энергия-М» Юрию Петрову – семь лет колонии.