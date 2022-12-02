В Москве спустя шесть дней закончили оглашать приговор совладельцам группы «Сумма»Зиявудин Магомедов осужден к 19 годам, а Магомед Магомедов – к 18 годам строгого режима
В Москве спустя шесть дней закончили оглашать приговор совладельцам группы «Сумма». Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам, а Магомед Магомедов – к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и многомиллиардных хищениях
Оглашение приговора совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым началось 24 ноября и заняло у тройки профессиональных судей Мещанского райсуда Москвы шесть дней. К вечеру 1 декабря получившая известность после дела «Седьмой студии» судья Олеся Менделеева назвала сроки лишения свободы, к которым будут приговорены бизнесмены, снизив их по сравнению с запрошенными гособвинителем Михаилом Резниченко (21 и 24 года соответственно).
Зиявудину Магомедову суд назначил самый большой срок среди фигурантов – 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2,5 млн руб. Брату бизнесмена Магомеду на год меньше – 18 лет с аналогичной суммой штрафа. Остальным фигурантам суд назначил сроки от 7 до 12 лет колонии со штрафами до 1,5 млн руб. каждому. Экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову и экс-гендиректору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову – по 12 лет колонии строгого режима, экс-начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову – 10 лет колонии общего режима, гендиректору предприятия «Энергия-М» Юрию Петрову – семь лет колонии.
Из чего сложился срок
В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений все их фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в ней), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Судом, в частности, было установлено, что не позднее 2010 г. братья Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы ОПС. В его состав были привлечены Поляков, Грибанов, Максидов, Петров и иные лица. А подконтрольная Магомедовым «Сумма», считает суд, стала основой ОПС.
В качестве материальной базы сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица. По данным прокуратуры, с 2010 по 2016 г. участники ОПС под руководством братьев Магомедовых похитили денежные средства государства и коммерческих организаций на сумму более 15 млрд руб.
Суд признал их виновными в девяти эпизодах хищения денежных средств федерального и регионального бюджетов. В частности, фигуранты совершили хищение при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании.
Кроме того, как установило следствие, не позднее 30 марта 2018 г. Магомед Магомедов незаконно приобрел и хранил два пистолета, а также патроны к ним.
Суд в приговоре отметил, что вина подсудимых полностью доказана, положив в его основу экспертные заключения и показания свидетелей, в том числе засекреченных свидетелей под псевдонимами Коган, Петров и Испанец.
Без наград и самолета
Также судом были удовлетворены гражданские иски о возмещении ущерба от трех потерпевших – ОЗК, Федерального агентства воздушного транспорта и Комитета развития инфраструктуры Санкт-Петербурга на общую сумму более 3,5 млрд руб. Остальные заявленные к ним иски, в том числе иск Генпрокуратуры в интересах России в счет ущерба, который был нанесен государству на сумму 5,8 млрд руб., были переданы в гражданское судопроизводство.
Также суд лишил основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова государственных наград – ордена Дружбы и ордена Почета.
Кульминацией оглашения резолютивной части приговора, которое длилось около трех часов, стала конфискация имущества всех фигурантов и их родственников – многочисленной недвижимости, счетов и акций компаний на миллиарды рублей. Частный самолет Зиявудина Магомедова Gulfstream G650, квартиры и дома в Москве и Лондоне также обращены в доход государства, следует из оглашенного приговора.
При этом во время назначения наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждивении у фигурантов малолетних детей и родственников-инвалидов, хронические заболевания и длительное время нахождение в СИЗО. Суд также обратил внимание и на благотворительную деятельность Зиявудина Магомедова.
Но, несмотря на это, оглашая приговор, тройка судей пришла к выводу, что исправление подсудимых возможно исключительно в изоляции от общества.
Право на УДО
Срок нахождения в СИЗО осужденным фигурантам будет засчитан по-разному. Приговоренным к колонии строгого режима братьям суд засчитал «день за день». Соответственно, из назначенного срока они отбыли около одной трети наказания – 4 года и 10 месяцев.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, при совершении особо тяжких преступлений осужденные могут подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), отбыв не менее двух третей срока. Таким образом, основатель группы «Сумма» сможет обратиться с заявление об УДО не раньше чем через еще семь лет, а его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, чуть раньше.
Фигурантам, которые приговорены судом к лишению свободы в колонии общего режима, засчитают нахождение в СИЗО как один день за полтора дня в колонии. После вступления приговора в законную силу Грибанов и Петров уже смогут обратиться в суд с заявлением об освобождении.
После оглашения на вопрос судьи, понятен ли им приговор, братья отвечать не стали, пояснив: «Молчание – это лучший ответ».
На стадии расследования и рассмотрения уголовного дела по существу никто из фигурантов не признал свою вину. Они настаивали на незаконности предъявленных обвинений и абсурдности инкриминируемой им причастности к преступной группе.
Защитник Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Ведомостям», что приговор будет обязательно обжалован.