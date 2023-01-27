Миллиардер Игорь Рыбаков покупает одну из самых дорогих частных школ в Москве

Миллиардер Игорь Рыбаков покупает одну из самых дорогих частных школ в МосквеСумма сделки составит 1,8 млрд рублей, утверждают консультанты, работавшие с этим объектом
Российский миллиардер Игорь Рыбаков выкупает у группы «Пионер» образовательный комплекс Brookes School Moscow, который является частью многофункционального комплекса Botanica у ст. м. «Ботанический сад». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, бизнесмен покупает эту школу для «Рыбаков фонда», в портфеле которого уже есть аналогичные проекты – университет и школа. Представители «Пионера» и Рыбакова от официальных комментариев отказались.
Образовательный центр в Botanica рассчитан примерно на 800 человек (помимо школы там есть ясли и детский сад), он открылся в 2018 г. Группа «Пионер» вложила в него около $35 млн, сообщал ранее ее представитель. Учреждение находится под управлением сети Brookes Education Group, которая работает по программе международного бакалавриата. Ее учреждения есть в Британии, Канаде и Южной Корее. В 2020 г. московская Brookes заняла 28-е место в рейтинге лучших частных школ города по версии Forbes Education. В нем она также отмечена как одно из двух самых дорогих (вместе с Кембриджской международной школой) образовательных учреждений столицы. Согласно ее сайту, стоимость посещения детского сада на полный день в 2023 г. составляет 1,41 млн руб., а школы – 2,15–2,75 млн руб. Общая площадь центра – 18 358 кв. м, он включает в себя также два бассейна, футбольную площадку на крыше, библиотеку и 2 га прилегающей территории с игровыми комплексами.