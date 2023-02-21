Премию «Русский фронтир» имени Дарьи Дугиной вручат молодым священникам

Международная молодежная премия «Русский фронтир» будет вручаться выдающимся молодым людям в возрасте от 18 до 29 лет, которые посвятят свои работы героям Донбасса и специальной военной операции, и тем, кто сохраняет традиционные культурные ценности русской цивилизации. Об этом заявили участники первого заседания оргкомитета премии, которая носит имя Дарьи Дугиной. Один из членов комиссии, Михаил Кривоносов, в ходе встречи предложил убрать из названия премии «Русский фронтир» и назвать ее просто именем погибшей. Но отец Дарьи, философ Александр Дугин, заявил, что название ему нравится. Решено было его оставить.