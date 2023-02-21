Премию «Русский фронтир» имени Дарьи Дугиной вручат молодым священникам

Премию «Русский фронтир» имени Дарьи Дугиной вручат молодым священникамЧлены оргкомитета премии определили предварительный список номинаций и состав жюри
Международная молодежная премия «Русский фронтир» будет вручаться выдающимся молодым людям в возрасте от 18 до 29 лет, которые посвятят свои работы героям Донбасса и специальной военной операции, и тем, кто сохраняет традиционные культурные ценности русской цивилизации. Об этом заявили участники первого заседания оргкомитета премии, которая носит имя Дарьи Дугиной. Один из членов комиссии, Михаил Кривоносов, в ходе встречи предложил убрать из названия премии «Русский фронтир» и назвать ее просто именем погибшей. Но отец Дарьи, философ Александр Дугин, заявил, что название ему нравится. Решено было его оставить.
Сама премия была учреждена в декабре 2022 г. по инициативе комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, Межрегиональной общественной организации «Общество «Богатырская Русь», а также Изборского клуба.
Оргкомитет объявил 12 номинаций, «где молодые люди могут четко проявлять свой патриотизм и продвигать традиционные духовно-просветительские ценности русской цивилизации». Работы номинантов должны быть посвящены героям Донбасса и специальной военной операции, а также образу Дугиной. По первой номинации «молодые ученые в сфере гуманитарных наук» от участников ждут научные статьи и монографии на тему глобальная «Русская цивилизация». «Молодым писателям» и «молодым поэтам» необходимо будет прислать в электронном виде творческие работы, посвященные героям Донбасса и специальной военной операции.
Эти номинации будет курировать Союз писателей России. А контролем номинации «молодые скульптуры» займется российский скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков. Для участия в номинации «молодые художники» необходимо создать работу по образу Дугиной. Также конкурс объявлен и среди священников Русской православной церкви – от них жюри ждет видеозаписи проповедей о героях Донбасса и специальной военной операции длительностью не более получаса.
В премии смогут принять участие и представители кинематографа с документальными и художественности работами, которые будет отбирать режиссер Олеся Шигина. Помимо этого рабочая группа придумала ряд номинаций для молодых педагогов, журналистов, музыкантов и блогеров. Как решила рабочая группа, премия будет вручаться конкурсантам от 18 до 29 лет (возраст, до которого дожила сама Дугина).
Впрочем, список номинаций еще может быть расширен. Возможно, к нему добавят молодых инженеров, программистов и, по предложению Дугина, «деятелей крестьянства». Дугин призвал оргкомитет обращаться за помощью в «раскрутке премии»: «Тут надо еще привлечь наших друзей близких из «Царьграда» и других. Телевидение, [заместителя гендиректора ВГТРК] Дмитрия Киселева, [гендиректора «Первого канала»] Константина Эрнста», – заявил он. Дугин известен дружбой с учредителем канала «Царьград» Константином Малофеевым, там же работала и его дочь.
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 г., когда возвращалась на машине отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся.
Уже 22 августа ФСБ России объявила о раскрытии убийства и обвинила украинские спецслужбы в причастности к теракту. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения убийства она покинула Россию, выехав через Псковскую область в Эстонию. Позднее ФСБ назвала еще одного причастного к убийству Дугиной – гражданина Украины Богдана Цыганенко. 2 ноября Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вовк и объявил ее в международный розыск.
5 октября газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США считают, что за убийством Дугиной стоят украинские правительственные чиновники. Американские чиновники утверждали, что не знали о подготовке убийства и не предоставляли Киеву какие-либо разведданные.