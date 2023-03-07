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Суд приговорил студента МГУ к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках

Автор Telegram-канала «Протестный МГУ» обжалует приговор
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Тимирязевский районный суд Москвы признал виновным в распространении заведомо ложных сведений о деятельности Вооруженных сил автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

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Судья Дарья Пугачева назначила ему наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, после отбытия наказания Иванову запрещено администрировать сайты в течение 4 лет.

По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 г. Иванов опубликовал в Telegram-канале посты с недостоверной информацией о действиях Вооруженных сил на Украине, в частности в Буче, Мариуполе и т. д. Прокурор Юлия Правосуд в прениях сторон просила назначить активисту 9 лет колонии.

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По словам гособвинителя, вина Иванова подтверждается не только экспертизами, но и показаниями свидетелей. Среди них бывшего замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Людмилы Григорьевой, по утверждению которой, студент постоянно выступал против действующей власти.

Адвокат Мария Эйсмонт, в свою очередь, в ходе судебного процесса полностью опровергла доводы обвинения, сделав акцент на том, что заведомо ложных сведений Иванов распространить не мог. Иванову инкриминировали распространение информации, отличающейся от официальной, достоверность которой никто не проверял, поясняла адвокат.

Автор канала «Протестный МГУ» был арестован в рамках уголовного дела в июне 2022 г. С тех пор он находится в СИЗО. Судебный процесс по существу в Тимирязевском суде Москвы длился около 7 месяцев – с августа 2022 г.

Защита намерена обжаловать приговор.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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