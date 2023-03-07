Суд приговорил студента МГУ к 8,5 года лишения свободы по делу о фейках

По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 г. Иванов опубликовал в Telegram-канале посты с недостоверной информацией о действиях Вооруженных сил на Украине, в частности в Буче, Мариуполе и т. д. Прокурор Юлия Правосуд в прениях сторон просила назначить активисту 9 лет колонии.