Экс-владельцу Optima Development Худояну предъявили новое обвинение в хищении 3,7 млрд рублей

Экс-владельцу Optima Development Худояну предъявили новое обвинение в хищении 3,7 млрд рублейСейчас он отбывает срок за аналогичное преступление
Экс-владелец Optima Development Альберт Худоян стал фигурантом еще одного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Ведомостям» адвокат Худояна Сергей Чижиков, речь идет о сумме 3,7 млрд руб.
Главное следственное управление МВД РФ по Москве возбудило дело еще в мае 2022 г., а обвинение предъявило 27 января. Об этом стало известно только 9 марта: «Ведомости» обнаружили в картотеке поступивший материал (находится на рассмотрении Тверского суда Москвы) с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Худояна, при том, что экс-девелопер уже осужден и отбывает наказание. Чижиков отметил, что заседание было отложено на 15 марта 2023 г.
Адвокат пояснил, что в новом деле речь снова идет о хищении долей «Авиасити» – того же объекта, за который Худоян осужден. «Стоимость определяют исходя из стоимости земельных участков, которые ранее уже похищены, согласно приговору суда. Хотят фактически повторно взыскать туже сумму», – говорит Чижиков.
25 ноября 2021 г. Коптевский районный суд Москвы приговорил Худояна к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Впоследствии Московский городской суд ужесточил девелоперу наказание и добавил к сроку еще два года колонии. Также по решению апелляционной инстанции был увеличен штраф на 200 000 руб., то есть до 1 млн руб.
Вместе с Худояном по этому делу получил наказание экс-гендиректор компании «Авиасити» Сергей Коноплев в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 400 000 руб. Он подал аналогичное ходатайство о замене неотбытого срока в Головинский суд Москвы.
Первое уголовное дело Хуояна было возбуждено в 2019 г. из-за махинации с землей, на которой возводился ЖК «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. Следствием и судом было установлено, что Худоян с подельниками похитили у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте.
«В результате мошеннических действий сообщников иностранная компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации», – говорилось в сообщении столичной прокуратуры. Причиненный по делу ущерб следствие оценило на общую сумму более 4,2 млрд руб.
Коптевский суд при вынесении приговора удовлетворил заявленный гражданский иск от потерпевшей стороны и взыскал с Худояна и Коноплева 4,2 млрд солидарно.
По делу Худояна также проходили два генерала МВД – Александр Бирюков и Александр Краковский, которых Следственный комитет обвинил в злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму в 10 млн руб. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе Худояна под домашний арест. Экс-генералы больше года провели в СИЗО, но в июне 2021 г. суд поместил их под домашний арест. Вину и связь с Худояном они не признали.
12 января «Ведомости» писали о том, что Люблинский суд Москвы зарегистрировал ходатайство предпринимателя о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (исправительными работами) в связи с тем, что Худоян уже отбыл по приговору более половины срока.