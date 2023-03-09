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Законопроект о туристическом сборе в регионах отозвали из Госдумы

Это связано с продлением эксперимента по введению курортного сбора в шести регионах
Александр Тихонов Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект о введении туристического сбора субъектами Федерации, внесенный в Госдуму в сентябре 2022 г. вице-спикером Шолбаном Кара-оолом («Единая Россия») и членами комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, отозван из нижней палаты парламента. Соавтор инициативы Андрей Марков («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что отзыв связан с продлением уже в шести регионах эксперимента по введению курортного сбора на два года, который должен был закончиться в январе 2023 г.: предполагалось, что в этот период в силу вступит подготовленный депутатами документ.

Законопроект закреплял понятие туристического сбора вместо курортного. Депутаты хотели дать возможность регионам самостоятельно вводить его на территории субъекта. Отмечалось, что его размер не должен превышать установленную федеральным законом планку. Средства от туристического сбора планировалось направлять на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Шолбан Кара-оол обращал внимание на то, что средства должны были поступать «непосредственно в региональные бюджеты».

1 марта все соавторы законопроекта, за исключением Маркова, вышли из состава инициаторов. Депутат Марков 2 марта направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину об отзыве законодательной инициативы. Как следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам, назначенного советом Госдумы ответственным по законопроекту, документ действительно не учитывает продление срока проведения эксперимента по взиманию курортного сбора до 1 января 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 5 декабря 2022 г., он распространяется на Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».

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Бюджетный комитет нашел в законопроекте о туристическом сборе в субъектах РФ и другие недостатки: например, используемое в документе условное наименование «высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ» не согласуется с терминологией, установленной в законе «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» № 414-ФЗ. «Условное наименование “уполномоченный орган федеральной территории” в законопроекте не определено», — говорится в заключении комитета. Также отмечается, что дата вступления в силу проектируемого законопроекта – 1 января 2023 г. – «не соответствует текущей календарной дате».

Кроме того, бюджетный комитет ГД обратил внимание на то, что Бюджетным кодексом «туристический сбор не закреплен в качестве доходного источника бюджетов субъектов РФ (федеральных территорий), а также не определен порядок формирования (использования) целевых бюджетных фондов». Несмотря на это, Марков планирует вернуться к рассмотрению инициативы через два года, по окончании эксперимента в шести регионах. «Я планирую его снова подать. Думаю, можно потерпеть два года и дождаться итоговой оценки эксперимента», – сказал единоросс.

По его словам, регионы еще весной 2022 г. подтвердили свою заинтересованность в законопроекте, также тема активно звучала на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма – соответствующее поручение Путин давал правительству. Эксперимент по взиманию курортного сбора идет в России с 2018 г. Туристы оплачивают его при заселении в гостиницы. Изначально курортный сбор взимали в трех регионах – Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. По данным комитета ГД по туризму, за 2018–2021 гг. курортный сбор принес властям Алтайского края 115,6 млн руб., Ставропольского — 904,5 млн руб., Краснодарского — 538,1 млн руб.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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