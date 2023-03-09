Законопроект о туристическом сборе в регионах отозвали из Госдумы

Кроме того, бюджетный комитет ГД обратил внимание на то, что Бюджетным кодексом «туристический сбор не закреплен в качестве доходного источника бюджетов субъектов РФ (федеральных территорий), а также не определен порядок формирования (использования) целевых бюджетных фондов». Несмотря на это, Марков планирует вернуться к рассмотрению инициативы через два года, по окончании эксперимента в шести регионах. «Я планирую его снова подать. Думаю, можно потерпеть два года и дождаться итоговой оценки эксперимента», – сказал единоросс.