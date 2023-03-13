Начался судебный процесс над первым известным поджигателем военкомата

Начался судебный процесс над первым известным поджигателем военкоматаБутылкин раскаялся и уже возместил ущерб Минобороны в размере 193 000 рублей
Второй западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении первого пойманного в 2022 г. поджигателя военкомата. 22-летнего слесаря Луховицкого авиационного завода Кирилла Бутылкина обвиняют в совершении террористического акта (ч.2. ст. 205 УК РФ), публичным призывам к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и вандализме, совершенного по мотивам ненависти.
Следователи установили, что Бутылкин рано утром 28 февраля 2022 г. бросил в здание военкомата городов Луховицы и Зарайск коктейль Молотова, а после этого нарисовал баллончиком флаг Украины на воротах комиссариата. До этого, как установило следствие, молодой человек «проникся антироссийской пропагандой» в белорусском оппозиционном Telegram-канале NEXTA и принял участие в несогласованной протестной акции в Москве 24 февраля 2022 г.
После этого, по словам прокурора Екатерины Минаевой, Бутылкин совершил теракт с целью дестабилизации органов государственной власти. Кроме того, подсудимый снял свое деяние на камеру Go Pro и опубликовал видеоролик с поджогом в том же Telegram-канале. Следствие считает, что тем самым обвиняемый хотел сорвать призывные мероприятия и воспрепятствовать проведению специальной военной операции, которая началась 24 февраля.
После поджога военкомата Бутылкин собирался добраться до Литвы и получить там политическое убежище. Но 13 марта 2022 г. белорусские пограничники на пункте пропуска в Гродненской области его задержали и передали российским правоохранителям. На следующий день поджигатель был арестован и с того момента находится в СИЗО.
После речи государственного обвинителя Бутылкин признал вину и раскаялся. По его словам, он на тот момент не правильно понимал цели и задачи Вооруженных сил.
Его адвокат Михаил Евсеенков еще перед началом заседания попросил судебную коллегию приобщить платежную квитанцию к материалам дела – мать Бутылкина погасила нанесенный ущерб свыше 193 000 руб. Гражданский иск о возмещении вреда в рамках уголовного дела был заявлен Минобороны. Представитель ведомства Екатерина Копылова пояснила в суде, что заявлено два иска на 12 000 рублей и на 181 000 руб. – в такие суммы ущерб оценило следствие по итогам экспертизы.
В первый день процесса в военном суде с показаниями успели выступить два свидетеля. Первым к трибуне вышел сотрудник УФСБ Илья Петров (имя изменено), который допрашивал подсудимого в ходе предварительного расследования. Петров доложил председательствующему судье Виталию Бакину о том, как Бутылкин давал правдивые показания и помогал следствию. Сотрудник ФСБ допустил, что обвиняемый мог попасть под влияние оппозиционного канала, администрирование которого, по данным разведки, ведется из Польши.
Судебные прения суд назначил на 15 марта. На этой стадии прокуратура запрашивает у суда наказание, которое считает нужным назначить подсудимому, после стороны обвинения выступает защитник и сам обвиняемый с последним словом. После этого судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Максимальное наказание, которое может грозить поджигателю подмосковного военкомата составляет до 20 лет лишения свободы.