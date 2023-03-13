Начался судебный процесс над первым известным поджигателем военкомата

В первый день процесса в военном суде с показаниями успели выступить два свидетеля. Первым к трибуне вышел сотрудник УФСБ Илья Петров (имя изменено), который допрашивал подсудимого в ходе предварительного расследования. Петров доложил председательствующему судье Виталию Бакину о том, как Бутылкин давал правдивые показания и помогал следствию. Сотрудник ФСБ допустил, что обвиняемый мог попасть под влияние оппозиционного канала, администрирование которого, по данным разведки, ведется из Польши.