Госдуме предложили сохранить работу участникам спецоперации на время службы

Госдуме предложили сохранить работу участникам спецоперации на время службыСрочные трудовые договоры в этом случае будут заморожены
Координационная группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале группы.
Срок трудового договора, согласно законопроекту, должен приостанавливаться до тех пор, пока сотрудник не вернется из зоны боевых действий. После возвращения работника трудовой договор будет продолжать действовать до конца оставшегося срока, отметил член координационной группы, первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин.
«Самое главное: пока человек на фронте, трудовые отношения сохраняются. Это нововведение коснется и сотрудников частных компаний, и работников бюджетной сферы. Продление трудовых отношений коснется работников по срочному трудовому договору, заключенному на срок более одного года», – пояснил он.
На период заморозки срочного трудового договора работодатель будет освобожден от обязанности выплачивать и социальные взносы в бюджет. «Более того, на это время работодатель справе принять временно нового работника», – уточнил Вяткин «Ведомостям».
В сентябре 2022 г. Госдума рассмотрела поправки в трудовое законодательство, запрещающие увольнение мобилизованных участников спецоперации. Однако работники, чей трудовой договор был заключен на конкретный срок, по возвращении со службы могли потерять свое место из-за истечения срока контракта.
«Лично разбиралась с несколькими такими случаями. И так как по закону работодатель был прав, отстоять права наших ребят было ну очень непросто. У некоторых еще и жизненные ситуации тяжелые, есть на обеспечении дети и родители, а поиск новой работы может занять довольно много времени», – отметила член координационной группы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Латратова. По ее словам, которые приводятся в Telegram-канале группы, бойцам нужно предоставить «все необходимые гарантии».
Руководитель координационной группы по вопросам спецоперации, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак отметил в Telegram-канале, что предложенные поправки гарантированно сохранят за мобилизованными и добровольцами рабочие места.
Это нормально, если дополнительные социальные гарантии участникам специальной военной операции предоставляются за счет работодателя, и это нельзя считать ограничением [его] прав, если баланс будет «разумным», сообщил «Ведомостям» заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филлипов. Многих сотрудников «держат» на срочных трудовых договорах, потому что работодатель хочет себя обезопасить от каких-то лишних рисков и трат, связанных с сокращением, отправлением работников в простой и т. п, пояснил он. Это могут быть преподаватели, вахтовики и др.
«Может быть, объективно они не будут нужны своим работодателям после возвращения, но с точки зрения социальных гарантий для этих лиц это немаловажно. Они получат как минимум двухмесячный срок до увольнения по сокращению штата как гарантию того, что они будут иметь заработок на период дальнейшего трудоустройства», – отметил Филиппов.
Это лишь одна из большого количества льгот, которые уже введены для участников спецоперации, говорит эксперт. Для них уже действуют банковские каникулы, освобождение от неустоек при оплате коммунальных платежей, приостановление исполнительных производств, судебных процессов, гарантии восстановления на работе в течение трех месяцев, подчеркнул он.
Все объективные причины прекращения трудовых отношений по срочному договору в любом случае регулируются трудовым законодательством России, отмечает доктор социологических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Павел Разов.
«Призвали человека, который был задействован на уборке винограда, его нет – работодатель будет нанимать других. Это не является проблемой с точки зрения трудового законодательства. И также не проблема взять человека, когда он вернется назад», – сообщил он «Ведомостям». По словам эксперта, срочные трудовые отношения вряд ли можно считать фактором социального напряжения.