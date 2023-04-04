Госдуме предложили сохранить работу участникам спецоперации на время службы

«Лично разбиралась с несколькими такими случаями. И так как по закону работодатель был прав, отстоять права наших ребят было ну очень непросто. У некоторых еще и жизненные ситуации тяжелые, есть на обеспечении дети и родители, а поиск новой работы может занять довольно много времени», – отметила член координационной группы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Латратова. По ее словам, которые приводятся в Telegram-канале группы, бойцам нужно предоставить «все необходимые гарантии».