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В Госдуме ответили на призыв проверить Пугачеву на финансирование ВСУ

Глава комитета по культуре «с облегчением» восприняла отъезд певицы
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости

Возможная проверка Генпрокуратурой РФ народной артистки СССР Аллы Пугачевой на предмет финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) не получит негативного резонанса в обществе, заявила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, любой гражданин России вправе обратиться в надзорный орган с просьбой проверить человека или его действия на соответствие законодательству.

«Никакой главной певицей страны она [Пугачева] уже лет 25 не является. На мой взгляд, она являлась просто главным эстрадным мафиози страны, вот и все. Ничего, кроме чувства облегчения, от того, что человека здесь [в России] больше нет, я не испытываю. Во всяком случае, это мое мнение и мнение тех, кто меня окружает», – сказала Ямпольская.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко считает, что возможная проверка в отношении Пугачевой – «не повод для обсуждения». Об этой певице «пора забыть», чтобы не делать ей рекламу, утверждает депутат. «Вот вы все: и радиостанции, и газеты – зачем вы ей рекламу делаете? Забудьте вы про нее уже», – заявила Драпеко «Ведомостям».

С просьбой проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к генпрокурору Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он сообщил, в частности, что находящаяся в Израиле певица продолжает критиковать российскую спецоперацию, а также поддерживает покинувших Россию деятелей культуры и искусства, которые оказывают финансовую помощь Украине.

«Ранее Федеральным проектом [по безопасности и борьбе с коррупцией] были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», – написал Бородин в обращении, текст которого приводит ТАСС.

Это не первая подобная жалоба в отношении Пугачевой. В сентябре 2022 г. сообщалось, что в полицию Московской области поступило заявление местной жительницы с просьбой начать проверку певицы. Поводом стал пост Пугачевой в соцсетях, где она просит признать себя иноагентом. Заявительница посчитала, что действия народной артистки «могут быть направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил России».

Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми весной 2022 г. покинула Россию и переехала в Израиль. Галкин высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. Пугачева после включения мужа в реестр иноагентов Минюста опубликовала пост, где попросила власти России признать за ней такой же статус.

Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверки в отношении деятелей российской культуры на предмет нарушения ими закона. 11 апреля стало известно, что он попросил Краснова возбудить в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой уголовное дело о госизмене. Певца Валерия Меладзе Бородин также требовал проверить на предмет финансирования ВСУ. Певицу Диану Арбенину, актера Данилу Козловского и певца Семена Слепаков он просил привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Поводом для таких обращений стали публичные заявления деятелей культуры. В отношении Слепакова полицией проводится проверка, причиной которой стало опубликованное им видео с песней «Колыбельная».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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