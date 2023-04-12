В Госдуме ответили на призыв проверить Пугачеву на финансирование ВСУ

В Госдуме ответили на призыв проверить Пугачеву на финансирование ВСУГлава комитета по культуре «с облегчением» восприняла отъезд певицы
Возможная проверка Генпрокуратурой РФ народной артистки СССР Аллы Пугачевой на предмет финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) не получит негативного резонанса в обществе, заявила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По ее словам, любой гражданин России вправе обратиться в надзорный орган с просьбой проверить человека или его действия на соответствие законодательству.
«Никакой главной певицей страны она [Пугачева] уже лет 25 не является. На мой взгляд, она являлась просто главным эстрадным мафиози страны, вот и все. Ничего, кроме чувства облегчения, от того, что человека здесь [в России] больше нет, я не испытываю. Во всяком случае, это мое мнение и мнение тех, кто меня окружает», – сказала Ямпольская.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко считает, что возможная проверка в отношении Пугачевой – «не повод для обсуждения». Об этой певице «пора забыть», чтобы не делать ей рекламу, утверждает депутат. «Вот вы все: и радиостанции, и газеты – зачем вы ей рекламу делаете? Забудьте вы про нее уже», – заявила Драпеко «Ведомостям».
С просьбой проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к генпрокурору Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он сообщил, в частности, что находящаяся в Израиле певица продолжает критиковать российскую спецоперацию, а также поддерживает покинувших Россию деятелей культуры и искусства, которые оказывают финансовую помощь Украине.
«Ранее Федеральным проектом [по безопасности и борьбе с коррупцией] были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», – написал Бородин в обращении, текст которого приводит ТАСС.
Это не первая подобная жалоба в отношении Пугачевой. В сентябре 2022 г. сообщалось, что в полицию Московской области поступило заявление местной жительницы с просьбой начать проверку певицы. Поводом стал пост Пугачевой в соцсетях, где она просит признать себя иноагентом. Заявительница посчитала, что действия народной артистки «могут быть направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил России».
Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми весной 2022 г. покинула Россию и переехала в Израиль. Галкин высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. Пугачева после включения мужа в реестр иноагентов Минюста опубликовала пост, где попросила власти России признать за ней такой же статус.
Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверки в отношении деятелей российской культуры на предмет нарушения ими закона. 11 апреля стало известно, что он попросил Краснова возбудить в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой уголовное дело о госизмене. Певца Валерия Меладзе Бородин также требовал проверить на предмет финансирования ВСУ. Певицу Диану Арбенину, актера Данилу Козловского и певца Семена Слепаков он просил привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Поводом для таких обращений стали публичные заявления деятелей культуры. В отношении Слепакова полицией проводится проверка, причиной которой стало опубликованное им видео с песней «Колыбельная».