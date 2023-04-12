В Госдуме ответили на призыв проверить Пугачеву на финансирование ВСУ

«Никакой главной певицей страны она [Пугачева] уже лет 25 не является. На мой взгляд, она являлась просто главным эстрадным мафиози страны, вот и все. Ничего, кроме чувства облегчения, от того, что человека здесь [в России] больше нет, я не испытываю. Во всяком случае, это мое мнение и мнение тех, кто меня окружает», – сказала Ямпольская.