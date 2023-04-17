В Госдуме формализовали работу над запретом творческой деятельности в ущерб России

Депутат также подчеркивала, что выступающих против спецоперации артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране. «У них здесь «кормовая база». Значит, надо отрезать от всех возможных кормушек», – сказала она. Идею Ямпольской конкретизировала депутат Екатерина Стенякина, предложив создать список артистов, которые не должны участвовать в проектах и появляться на площадках, финансируемых государством. Она подчеркнула, такой шаг был бы «логичной реакцией на отвратительное, на мой взгляд, поведение». «Люди должны знать тех, кто предал страну», – уточнила Стенякина.