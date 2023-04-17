В Госдуме формализовали работу над запретом творческой деятельности в ущерб России

В Госдуме формализовали работу над запретом творческой деятельности в ущерб РоссииВозглавила рабочую группу Ирина Яровая
Рабочая группа для разработки предложений по запрету получать доход от творческой деятельности на территории РФ иноагентами и деятелями культуры, которые покинули страну и «выступают с антироссийской позицией», создана в Госдуме. Об этом сообщил 14 апреля вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
Он заявил о «доказанных фактах поддержки» Вооруженных сил Украины (ВСУ) средствами, заработанными в России, но примеры не привел. Толстой отметил, что рабочую группу возглавила вице-спикер Ирина Яровая, и сам он тоже вошел в ее состав. Спустя несколько часов он удалил пост в Telegram-канале.
Факт создания рабочей группы подтвердил председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она опубликовала в Telegram-канале ссылку на протокол заседания Совета Госдумы от 10 апреля, где зафиксировано соответствующее решение.
Кроме Яровой, Толстого и Ямпольской в рабочую группу вошли председатели еще трех думских комитетов – Василий Пискарев (по безопасности и противодействию коррупции), Павел Крашенинников (по госстроительству и законодательству) и Александр Хинштейн (по информационной политике), говорится в документе. Все шестеро представляют «Единую Россию».
Основой для работы группы станет пакет предложений, сформированный по итогам совещания членов комитета Госдумы по культуре с представителями исполнительной власти, сообщила Ямпольская. Тема актуальна, и ее надо обсуждать, чтобы призывать не только к моральной ответственности, но и к материальной, сказал «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.
«Не знаю, какие могут быть правовые способы [ограничить доходы из России], мы не должны нарушать Конституцию. А что в рамках правового поля [что-то делать] возможно», – сказал он. «Считаю, действовать надо сугубо в правовом поле. Дополнительные меры наказания должны предусматриваться для тех, кто впрямую нарушает законодательство Российской Федерации, тем более – поддерживает противника», – написала Ямпольская. Она уточнила, что в законодательстве об иноагентах имеются лакуны, которые необходимо заполнить.
Сейчас законодательных механизмов лишения дохода какой-либо группы людей нет, отмечает адвокат, управляющий партнер Altavista Владимир Воронин. Пока человек остается гражданином РФ, Конституция гарантирует его право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, говорит он. В реестр иностранных агентов Минюст включает на основании определенных критериев, и это решение можно обжаловать в суде.
Каким образом и кто будет делить деятелей культуры, находящихся за рубежом, на «правильных» и «неправильных», не очень ясно – для этого придется разрабатывать отдельный правовой механизм, считает адвокат. Новый правовой механизм может быть обращен к тем, кто работает внутри страны с лицами, которые объявлены персонами нон-грата, говорит партнер юридической компании Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко. В частности, как предположил эксперт, подобные ограничения могут коснуться граждан, кто платит иноагентам или артистам, которые «выступают с антироссийской позицией».
Действия рабочей группы, как заявила «Ведомостям» Ямпольская, должны быть направлены на ограничения иноагентов и всех, кто подпадает под конкретные статьи КоАПа и УК РФ. «Речь идет о тех, кто впрямую нарушает законодательство РФ: либо оскорбляет, либо дискредитирует, либо впрямую участвует в финансировании противника. Если человек подпадает под административное или уголовное наказание по этим статьям, то тогда мы считаем, что необходимы и другие меры наказания», – сказала она.
Среди предложений был запрет на выход в российский прокат фильмов с участием актеров, признанных виновными по статьям о дискредитации армии или финансировании ВСУ, а также исключение их участия в театральных постановках в России, сказала «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко: «Мы это обсуждали в рамках комитета, но решили, что это коллективное творчество и запрещать, предположим, фильмы на основании того, что какой-то артист, исполнитель что-то сказал, нецелесообразно».
Ямпольская в январе выступала с предложением отключить монетизацию проектов на русском сегменте YouTube уехавших и осуждающих спецоперацию на Украине. Среди других предложений – отнесение к тяжким преступлениям составов статей УК РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ, реабилитации нацизма и экстремизма. По ее мнению, это бы упростило механизм лишения уехавших из России артистов госнаград и званий.
Депутат также подчеркивала, что выступающих против спецоперации артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране. «У них здесь «кормовая база». Значит, надо отрезать от всех возможных кормушек», – сказала она. Идею Ямпольской конкретизировала депутат Екатерина Стенякина, предложив создать список артистов, которые не должны участвовать в проектах и появляться на площадках, финансируемых государством. Она подчеркнула, такой шаг был бы «логичной реакцией на отвратительное, на мой взгляд, поведение». «Люди должны знать тех, кто предал страну», – уточнила Стенякина.