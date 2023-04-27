Нужно ли ревакцинироваться из-за появления в России нового вариант коронавируса «арктур»Вирус более заразный, но реже приводит к осложнениям и летальным исходам
Новый штамм коронавируса XBB 1.16 (в СМИ получил название арктур) обнаружен в России. В Центре им. Гамалеи уточнили, что его обнаружили в трех образцах от московских пациентов. XBB 1.16 – один из вариантов омикрона, он получил широкое распространение в Индии, ЮАР, странах Северной и Южной Америки, Европе – на момент конца апреля вариант был найден в 30 странах мира, исходя из данных проекта Nextsrain, отслеживающего эволюцию коронавируса в режиме реального времени. 13 марта портал «Стопкоронавирус.рф» перестал публиковать данные о числе вакцинированных против COVID-19.
«Ведомости» разбирались, необходимо ли сделать ревакцинацию в преддверии майских праздников.
Что такое арктур
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла 17 апреля вариант XBB 1.16 в список вызывающих интерес, за которыми требуется мониторинг их распространения. Последний раз ВОЗ вносила в список изменения в январе, тогда под наблюдение попал предшественник арктура – XBB 1.5 (более известный как кракен), также активно циркулировавший в мире и России.
XBB 1.16 отличается от предыдущих вариантов одной мутацией, которая изменяет одну аминокислоту в S-белке, который у вируса отвечает за первичное взаимодействие с клетками человека, объясняет доктор биологических наук Константин Северинов. Эта мутация может повышать риск инфицирования клеток, воспалительных процессов, что на практике может вызывать резкое повышение температуры. Среди других отличительных черт у нового варианта омикрона ряд экспертов называют конъюнктивит.
Пока арктур не вытеснил своего предшественника, и доминирующее положение занимает XBB 1.5. Глобальная распространенность арктура на сегодняшний день составляет лишь 4,2%, но его присутствие в Индии с февраля по март значимо увеличилось с 15,3 до 58,6%, говорит главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Есть ли смысл ревакцинироваться уже известными вакцинами
На сегодняшний день в России в гражданском обороте нет зарегистрированных Минздравом вакцин, направленных специально против омикрон-штамма коронавируса. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург неоднократно сообщал о работе над созданием субвалентной формы «Спутника V», которая бы защищала сразу от нескольких циркулирующих штаммов. А также призывал изменить действующие правила регистрации, для того чтобы оперативно вводить вакцину в оборот.
Какой бывает иммунитет
Организм человека в ответ на попадание антигена вируса (в виде вакцины или через естественное заражение) вырабатывает сочетанный иммунный ответ – гуморальный (или антительный) и клеточный (Т-клеточный). Антитела вырабатываются B-клетками организма и призваны защитить человека на этапе проникновения вируса и заблокировать его. Если вирус все же распространился в организме, в таком случае Т-клетки должны обнаружить зараженные им клетки и нейтрализовать их. И та и другая ветвь иммунитета способны запоминать белки вируса и в случае повторного заражения быстро увеличивать уровень иммунной защиты.
Вирус пока не изменил критически важных участков на своей поверхности, через которые происходит связывание с поверхностью клеток человека, поэтому часть антител, выработанных после вакцинации старыми вакцинами, будут нейтрализовать и новый вариант, объясняет ведущий научный сотрудник Центра им. Чумакова Любовь Козловская. Новые варианты могут хуже узнаваться как антителами, выработанными на ранние варианты вируса, так и Т-клетками, но это не значит, что они не узнают его совсем, говорит Северинов.
Все современные варианты коронавируса сохраняют участки, идентичные исходному уханьскому штамму, против которого сделаны одобренные в России вакцины. «Поэтому ревакцинация даст рост уровня защиты иммунитета в течение одной-двух недель», – добавил ученый. Ревакцинация препаратами, разработанными против уханьского штамма, обеспечит «подстегивание» уже имеющегося иммунного ответа, подтверждает заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Иванов.
Кому нужно ревакцинироваться в первую очередь
Рекомендации Минздрава о порядке проведения вакцинации против COVID-19 не изменились, говорит Чуланов. «Сохраняются рекомендации по прохождению повторной вакцинации каждые шесть месяцев, так как многочисленные исследования показали, что это защищает от тяжелого течения инфекции даже при появлении новых штаммов коронавируса», – сообщил он «Ведомостям». Сам документ описывает «рутинную» и «экстренную» вакцинации. «Экстренная» предполагает прививку от COVID-19 по эпидемическим показаниям через шесть месяцев после перенесенного заболевания или через шесть месяцев после предыдущей вакцинации. «Рутинная» – вакцинация раз в год. ВОЗ в вопросе вакцинации рекомендует ориентироваться на сообщения местных органов здравоохранения и делать все необходимые дозы вакцины, в том числе бустерную, если на то есть рекомендации.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся во мнении, что приоритетными группами для ревакцинации остаются пожилые люди и пациенты с аутоиммунными, хроническими заболеваниями, в том числе легких, сердечно-сосудистой системы и др., а также медицинские работники, беременные и люди, которые в силу профессии активно контактируют с людьми на постоянной основе. «Столкнуться с большой дозой вируса и получить риск крайне тяжелого течения могут не только эти группы людей, но и все остальные, поэтому рекомендации о бустировании раз в полгода актуальны для всех», – резюмировал Иванов.
Ждать ли новой волны заболеваемости после праздников
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопросы журналистов 20 апреля, заявила: арктур обладает более высокой заразностью, чем его предшественники. На этом фоне ведомство видит риск дальнейшего подъема заболеваемости к концу мая. «Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, потом все соберутся, и этот всплеск может быть», – предостерегала Попова (цитата по ТАСС).
По данным Университета Джона Хопкинса, в России за последние 28 дней зарегистрировано 350 549 случаев заражения коронавирусом и 989 случаев смерти, исходя из данных с сайта «Стопкоронавирус.рф», в день заражалось до 10 000 человек. Эксперты поясняют, что, несмотря на то что сейчас нет существенного подъема, циркуляция коронавируса не прекращалась, также пока сложно оценить вклад непосредственно XBB 1.16 и то, займет ли он доминирующее положение в мире и России. «После майских праздников, когда вновь соберутся организованные коллективы, дети в садах и школах, можно ожидать небольшого подъема заболеваемости ОРВИ, однако он совершенно не обязательно будет связан с COVID-19», – допускает замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко.
Сейчас нет ограничительных мер и люди контактируют в ходе обычной жизни: работа, общественный транспорт, магазины, и т. п, говорит Козловская, поэтому, с одной стороны, праздничные дни позволят людям встретиться, но, с другой стороны, многие предпочтут семейный отдых на даче или природе, что скорее создаст условия изоляции и меньшей передачи вируса. Владимир Чуланов напоминает, что для профилактики COVID-19 и ОРВИ по-прежнему актуальна мера в виде ношения медицинской маски или респиратора в местах скопления людей, кроме того, нужно соблюдать самоизоляцию при первых признаках заболевания и не вступать в контакт с людьми с признаками респираторной инфекции.