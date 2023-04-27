Нужно ли ревакцинироваться из-за появления в России нового вариант коронавируса «арктур»

Рекомендации Минздрава о порядке проведения вакцинации против COVID-19 не изменились, говорит Чуланов. «Сохраняются рекомендации по прохождению повторной вакцинации каждые шесть месяцев, так как многочисленные исследования показали, что это защищает от тяжелого течения инфекции даже при появлении новых штаммов коронавируса», – сообщил он «Ведомостям». Сам документ описывает «рутинную» и «экстренную» вакцинации. «Экстренная» предполагает прививку от COVID-19 по эпидемическим показаниям через шесть месяцев после перенесенного заболевания или через шесть месяцев после предыдущей вакцинации. «Рутинная» – вакцинация раз в год. ВОЗ в вопросе вакцинации рекомендует ориентироваться на сообщения местных органов здравоохранения и делать все необходимые дозы вакцины, в том числе бустерную, если на то есть рекомендации.