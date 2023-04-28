Суд поместил блогера Блиновскую под домашний арест до 26 июня

Суд поместил блогера Блиновскую под домашний арест до 26 июняЕй запрещено покидать дом, общаться с участниками процесса и пользоваться интернетом
Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской сроком до 26 июня 2023 г.
Согласно постановлению суда, Блиновской в рамках домашнего ареста запрещено покидать пределы жилища – коттеджа в Истринском районе Московской области, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу. В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что это требование не распространяется на супруга. Именно такие ограничения для Блиновской запросил следователь в ходе судебного заседания, поскольку блогер, по его мнению, может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства по делу.
Адвокат Наталья Сальникова настаивала в суде, что при задержании на границе с Белоруссией Блиновская не пыталась скрыть от следствия – это была запланированная рабочая поездка. Более того, блогер не знала об уголовном преследовании в ее отношении. Сальникова также заявила суду, что ее подзащитная уже начала погашать сумму неуплаченных налогов, которую инкриминировало ей следствие.
Судья Ольга Киселькова приобщила к материалам дела платежное поручение об уплате части налогов. Сумма, которую погасила Блиновская неизвестна, но по словам адвоката она «значительная».
Следственный комитет накануне предъявил «королеве марафонов» обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализации денег в особо крупном размере). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до трех и семи лет соответственно. По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в период с 2019 по 2021 г. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб.
В ходе допроса коуч раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению.
Блиновская была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. У блогера обнаружили билеты в другую страну. После задержания у нее дома прошли обыски.
Согласно данным онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz, 28 апреля она должна была выступить в Ташкенте с семинаром «Четвертое измерение». Все билеты на мероприятие проданы, их стоимость составляет от 1 млн до 8,8 млн сумов (от 7159 до 63 000 руб.).
В 2015 г. Блиновская запустила в сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) проект «Марафон желаний» – курс лекций и практик, которые представляла как занятия по личностному росту. Марафоны проводились в мессенджерах.
Это уже не первое преследование за неуплаты налогов в отношении блогеров.
16 марта 2023 г. СК предъявил аналогичное обвинение блогеру Валерии Чекалиной (известна под псевдонимом Лерчек) и ее супругу. Они, по версии следствия, уклонились от налогов на сумму более чем 311 млн руб., муж Артем Чекалин обвиняется – в пособничестве. Позже в отношении семейной пары возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб. Согласно постановлению Савеловского районного суда Москвы Чекалиным запрещено пользоваться интернетом.
Блогер Александра Митрошина обвиняется по статье об уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 120 млн руб. По версии следствия, Митрошина, работая в статусе индивидуального предпринимателя и применяя упрощенную систему налогообложения, с октября 2020 по май 2022 г. продала курсы по образованию на сумму, которая сильно превышает допустимый лимит, и не перешла на общую систему налогообложения.