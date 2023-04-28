Суд поместил блогера Блиновскую под домашний арест до 26 июня

Согласно постановлению суда, Блиновской в рамках домашнего ареста запрещено покидать пределы жилища – коттеджа в Истринском районе Московской области, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями по делу. В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что это требование не распространяется на супруга. Именно такие ограничения для Блиновской запросил следователь в ходе судебного заседания, поскольку блогер, по его мнению, может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства по делу.