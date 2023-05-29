Минобрнауки осудило высказывания доцента СПбГУ о спецоперации на Украине

Минобрнауки осудило высказывания доцента СПбГУ о спецоперации на УкраинеВ вузе началась внутренняя проверка, которая может привести к увольнению преподавателя
Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский назвал высказывания доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова «антироссийскими», а сложившуюся ситуацию «безобразной и нетерпимой».
В соцсети ранее попали высказывания Белоусова против спецоперации, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации студенту СПбГУ Федору Соломонову. Студент отправился на военную службу добровольно, взяв академический отпуск. Скриншоты переписки с именем и фамилией преподавателя распространились в Telegram-каналах.
Белоусов – доцент кафедры Истории России с древнейших времен до начала XX в. В СПбГУ он читал следующие лекционные курсы: «Внешняя политика России», «История российского конституционализма», «Биография декабриста как исследовательская проблема» (спецкурс).
«Героически погиб студент Санкт-Петербургского университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями», – цитирует Могилевского пресс-служба Минобрнауки.
По словам замминистра, исторический факультет СПбГУ является одним из лучших в стране, где работают «профессионалы с гражданской позицией, люди, к которым не относится маленькая группа, устроившая эту провокацию». «Знаю, что отдельные студенты, которые группируются вокруг него, тоже не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в учебе и в научной деятельности», – объявил Могилевский.
Проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов в свою очередь заявил, что в университете проводится внутренняя проверка. «В случае установления правоохранительными органами фактов совершения сотрудниками или (и) обучающимися СПбГУ, упоминания о которых содержатся в материалах, неправомерных действий в отношении данных лиц будет рассматриваться вопрос о применении к ним мер дисциплинарного характера вплоть до увольнения, отчисления», – говорится в сообщении на сайте.
В марте суд в Ставропольском крае признал доцента кафедры информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности Пятигорского государственного университета Елену Кабакову виновной в дискредитации российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Преподавателя оштрафовали на 30 000 руб. после «сигнала» со стороны студентов.
В материалах дела говорится, что преподаватель показывала студентам фотографию своих родственников, которые находятся на территории Украины. После этого она обратилась с оскорблениями к студенту, отчим которого принимает участие в спецоперации. Другой студент утверждал, что с начала учебного года преподаватель заменяла латинские буквы «V» и «Z» на другие буквы, выражая таким способом свое мнение против спецоперации.