Газета
Общество

Минобрнауки осудило высказывания доцента СПбГУ о спецоперации на Украине

В вузе началась внутренняя проверка, которая может привести к увольнению преподавателя
Анастасия Майер
Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский / Максим Богодвид / РИА Новости

Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский назвал высказывания доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова «антироссийскими», а сложившуюся ситуацию «безобразной и нетерпимой».

В соцсети ранее попали высказывания Белоусова против спецоперации, прозвучавшие на фоне траура по погибшему в ходе спецоперации студенту СПбГУ Федору Соломонову. Студент отправился на военную службу добровольно, взяв академический отпуск. Скриншоты переписки с именем и фамилией преподавателя распространились в Telegram-каналах.

Белоусов – доцент кафедры Истории России с древнейших времен до начала XX в. В СПбГУ он читал следующие лекционные курсы: «Внешняя политика России», «История российского конституционализма», «Биография декабриста как исследовательская проблема» (спецкурс).

«Героически погиб студент Санкт-Петербургского университета, который добровольцем принимал участие в спецоперации. И вместо того, чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями», – цитирует Могилевского пресс-служба Минобрнауки.

По словам замминистра, исторический факультет СПбГУ является одним из лучших в стране, где работают «профессионалы с гражданской позицией, люди, к которым не относится маленькая группа, устроившая эту провокацию». «Знаю, что отдельные студенты, которые группируются вокруг него, тоже не могут похвастать какими-либо серьезными достижениями в учебе и в научной деятельности», – объявил Могилевский.

Проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов в свою очередь заявил, что в университете проводится внутренняя проверка. «В случае установления правоохранительными органами фактов совершения сотрудниками или (и) обучающимися СПбГУ, упоминания о которых содержатся в материалах, неправомерных действий в отношении данных лиц будет рассматриваться вопрос о применении к ним мер дисциплинарного характера вплоть до увольнения, отчисления», – говорится в сообщении на сайте.

В марте суд в Ставропольском крае признал доцента кафедры информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности Пятигорского государственного университета Елену Кабакову виновной в дискредитации российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Преподавателя оштрафовали на 30 000 руб. после «сигнала» со стороны студентов.

Ранее по теме: На Ставрополье преподаватель вуза получил штраф за дискредитацию ВС по «сигналу» студентов

В материалах дела говорится, что преподаватель показывала студентам фотографию своих родственников, которые находятся на территории Украины. После этого она обратилась с оскорблениями к студенту, отчим которого принимает участие в спецоперации. Другой студент утверждал, что с начала учебного года преподаватель заменяла латинские буквы «V» и «Z» на другие буквы, выражая таким способом свое мнение против спецоперации. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных