Суд приговорил к шести годам колонии командира экипажа сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100

Адвокат Наталья Митусова намерена обжаловать приговор. «Будем обжаловать, потому что шесть лет – довольно суровый приговор, почти по верхнему пределу: максимальное наказание – семь лет по этому преступлению», – сказала она. По ее мнению, приговор в любом случае несправедлив и необъективен, поскольку не были достаточно проверены иные версии, на которых настаивала сторона защиты.