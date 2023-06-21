Суд приговорил к шести годам колонии командира экипажа сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100

Суд приговорил к шести годам колонии командира экипажа сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100Защита пилота намерена обжаловать строгое наказание
Судебный процесс по уголовному делу о сгоревшем в московском аэропорту «Шереметьево» самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) завершился. Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор пилоту авиалайнера Денису Евдокимову. Судья Ольга Чиханова признала его виновным по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения) и назначила наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Кроме того, согласно приговору Евдокимову после отбытия наказания в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией воздушного транспорта.
Вместе с приговором Чиханова удовлетворила гражданские иски, заявленные от двух потерпевших родственников погибших. С командира воздушного судна взыскан в их пользу моральный ущерб в размере 2 500 000 руб.
Именно о таком наказании в прениях сторон просила государственный обвинитель Наталья Костюк. По ее мнению, вина пилота полностью доказана.
5 мая 2019 г. выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево» и загорелся: в результате аварийной посадки погиб 41 человек, всего на борту тогда находилось 78 человек вместе с экипажем.
По версии Следственного комитета (СК), Евдокимов после принятия решения о возврате в аэропорт вылета совершил, не соблюдая процедуру эксплуатации самолета, очень грубую посадку, допустив «козление» и перегрузки, превышающие эксплуатационные ограничения воздушного судна. Вследствие этого произошел подлом основных опор шасси и разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива.
В ходе расследования уголовного дела было проведено несколько экспертиз: пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и др., позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего, считают в СК. Согласно позиции ведомства, действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Шереметьево» в сложившейся ситуации никак не могли повлиять на трагедию. Также следователи утверждают, что во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. «Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», – заключили в СК.
Адвокат Наталья Митусова намерена обжаловать приговор. «Будем обжаловать, потому что шесть лет – довольно суровый приговор, почти по верхнему пределу: максимальное наказание – семь лет по этому преступлению», – сказала она. По ее мнению, приговор в любом случае несправедлив и необъективен, поскольку не были достаточно проверены иные версии, на которых настаивала сторона защиты.
«На технической неисправности и на проверке конструкции воздушного судна», – отметила она. Митусова подчеркнула, что раз не исключены иные версии авиакатастрофы, то нельзя говорить о действиях только командира экипажа.
Ранее Митусова в беседе с «Ведомостями» отмечала, что для Евдокимова большим наказанием является уже то, что он был участником трагедии, в которой погибло столько людей.
Согласно позиции защиты, ее доверитель, совершая полет, оказался в нестандартной ситуации, при которой после воздействия молнии все системы самолета вышли из строя, а сама машина перешла в режим прямого ручного управления, на некоторое время связь с землей была потеряна, а впоследствии была неустойчива на протяжении всего полета.
Евдокимов в ходе судебного разбирательства настаивал на том, что SSJ100 не соответствовал нормам летной годности. В частности, по версии пилота, если бы шасси соответствовали нормам, то при аварийной посадке они бы безопасно подломились. Более того, Евдокимов считает, что разряд молнии, попавший в самолет, вывел из строя электрическую систему дистанционного управления, а механической связи органов управления рулевыми поверхностями на SSJ100 нет.
В «Аэрофлоте» не ответили на запрос «Ведомостей».
Судебный процесс по существу затянулся почти на четыре года. Состав суда менялся дважды из-за повышения и болезни судей, которые рассматривали дело. На третий раз судье Химкинского суда Чихановой удалось довести процесс до завершения.
Ущерб от трагедии, причиненный собственнику самолета – компании «ВЭБ-лизинг», оценивается в рамках уголовного дела в сумму более 1 млрд 570 млн руб.
Потерпевшими в деле признаны более 80 человек – это родственники погибших в авиакатастрофе. По окончании судебного процесса только трое из них пришли к выводу, что вина Евдокимова доказана и он заслуживает строгого наказания в соответствии с законом. Еще 16 потерпевших заявили, что пилот не причастен к причинам случившейся трагедии.
Вместе с этим суд в Париже рассмотрит иски в интересах более 30 потерпевших к производителям оборудования сгоревшего в «Шереметьево» самолета SSJ100. Истцы считают, что авария произошла вследствие конструктивных недостатков и производственных дефектов при изготовлении.
Ответчиками по иску являются пять французских, немецкая и американская компании. Общая сумма заявленных к ним требований по взысканию составляет около 25 млн евро.