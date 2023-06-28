В Ивановской области сообщили о гибели экипажа Ил-22 при исполнении воинского долга

27 июня, выступая на Соборной площади перед военными и правоохранителями, президент РФ Владимир Путин рассказал, что 24 июня в ходе противостояния с мятежниками ЧВК «Вагнер» погибли летчики. «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал он, предложив почтить их память минутой молчания. Число погибших Путин не назвал. Позже во время встречи с военными президент пообещал, что семьям погибших военнослужащих окажут поддержку.