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В Ивановской области сообщили о гибели экипажа Ил-22 при исполнении воинского долга

Погибших при противостоянии ЧВК «Вагнер» военных ранее почтил минутой молчания Путин
Анастасия Морозова
wikimedia

При исполнении воинского долга 24 июня погиб экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», – сказал губернатор Станислав Воскресенский.

Он также поручил оказать семьям погибших военнослужащих всю необходимую помощь.

27 июня, выступая на Соборной площади перед военными и правоохранителями, президент РФ Владимир Путин рассказал, что 24 июня в ходе противостояния с мятежниками ЧВК «Вагнер» погибли летчики. «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал он, предложив почтить их память минутой молчания. Число погибших Путин не назвал. Позже во время встречи с военными президент пообещал, что семьям погибших военнослужащих окажут поддержку.

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города.

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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