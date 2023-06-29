Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на абортыНа заседании комиссии Госсовета по соцполитике обсудили меры повышения рождаемости
Для стимулирования рождаемости в стране вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») предложила губернаторам российских регионов задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов. Об этом она сообщила на заседании комиссии Госсовета по социальной политике, где 28 июня обсуждали демографическую ситуацию. После доклада первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной о готовности региональных программ повышения рождаемости, которые Минтруд должен утвердить в июле, обсуждалась тема абортов.
Кузнецова в своем выступлении обратилась к практике Мордовии, где, по ее словам, частные клиники перестанут предоставлять услугу по искусственному прерыванию беременности. Она пояснила, что данное решение было принято губернатором Артемом Здуновым совместно с руководством коммерческих медорганизаций региона на добровольной основе. «Ведомости» направили запрос в правительство и минздрав республики.
На территориях, где нет клиник, оказывающих подобную услугу, рождаемость выше, утверждает Кузнецова. В то же время в Санкт-Петербурге – городе с самым большим количеством коммерческих клиник с лицензией на аборты – демографическая ситуация «крайне катастрофическая», продолжила она.
«Сейчас ничто не мешает главам регионов принять решение на собственной территории, учитывая, что именно они являются теми, кто выдает лицензию на соответствующую деятельность [на прерывание беременности]», – заявила она. Согласно Конституции и стратегии национальной безопасности, демографическая политика является прерогативой государства, тогда как, по словам вице-спикера Госдумы, в этой области сейчас наблюдается «прямое противоречие существующим практикам».
Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина предложила полностью перевести услугу прерывания беременности в государственные больницы. С поддержкой запрета абортов в частных клиниках выступил и председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Председатель комиссии Госсовета, губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что нужно провести опрос среди членов комиссии Госсовета и представителей регионов по поводу подобных инициатив и направить результаты в Минздрав. «Более важной задачи, чем народосбережение, у нас сейчас нет», – отметил он.
Наибольшие проблемы в сфере рождаемости и принимаемых в связи с этим мер фиксируются в трех кластерах, среди которых Поволжье и юг России, рассказала заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. По данным переписи населения, 4,5 млн россиянок фертильного возраста не имеют ни одного ребенка: в частности, нет детей у 2 млн женщин до 24 лет, 1 млн 25–29 лет (остальные старше). По ее словам, именно с этими категориями необходимо работать.
Чиновница добавила, что для улучшения демографической ситуации следует переосмыслить подход к диспансеризации населения. По ее словам, сейчас ее проходят лишь 6% женщин репродуктивного возраста, тогда как именно во время профилактических осмотров можно было бы выявлять признаки бесплодия. Помимо изменений программ диспансеризации, по ее словам, будет проведен анализ акушерско-гинекологической службы для сокращения показаний для абортов.
Кривонос также озвучила первые результаты программы доабортного консультирования в государственных клиниках. По итогам такой работы из 245 000 женщин, пожелавших сделать аборт, лишь 54 000 отказались от него. «То есть процент не маленький, но и не большой. Конечно, мы ожидали больше», – заключила она.
Тему сохранения репродуктивного потенциала во время заседания затронула и председатель госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева. «Сейчас мы совместно с генетиками разрабатываем вопрос в том числе, если говорить о репродуктивной истории, банка генетических материалов. И такие обращения есть, когда молодой человек уходит по мобилизации или по контрактам. С его стороны, со стороны членов его семьи такой запрос имеется», – сказала Цивилева.
Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) негативно оценил идею запретить частным клиникам проводить аборты. «Жесткий процесс лицензирования частных медицинских заведений позволит навести порядок в том числе по вопросу статистики проводимых процедур», – считает Куринный.
Одна из основных претензий к частным клиникам заключается как раз в сокрытии статистики по случаям прерывания беременности, сказал депутат. По словам Кривонос, к 1 июлю частные клиники должны будут предоставить статистику по абортам. Как только она окажется в распоряжении Росстата, станет понятно, что происходит в коммерческом сегменте, пояснила она.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») считает, что запрет проведения абортов в частных клиниках положительно отразится на репродуктивном здоровье женщины: врачи, к которым обратятся пациентки, будут в первую очередь заботиться об их здоровье, а не о прибыли клиники и своем доходе. Буцкая констатирует, что частные клиники – это бизнес, цель которого заработать деньги.
Население страны
Численность населения России снижается с 2018 г. На начало текущего года показатель составлял 146,45 млн человек, что на 0,5 млн человек меньше по сравнению с началом 2022 г.
Куринный, в свою очередь, отметил, что перевод проведения абортов только в систему ОМС не является продуктивной мерой по улучшению демографии в России. «Это лишь усложнит жизнь многим людям и лишит возможности получать медицинскую услугу в нормальных условиях», – сказал он.
Демограф Алексей Ракша считает, что в частных клиниках гораздо ниже доля потенциально опасных с точки зрения возникновения дальнейшего бесплодия процедур: хирургического выскабливания и вакуум-аспирации. Принудительное перемещение клиенток в государственные клиники повысит долю таких операций, добавил он. По его словам, еще не доказана связь между запретом или разрешением абортов и динамикой рождаемости. «В случае нарастающего ужесточения будет повышаться доля подпольных абортов, часто более опасных для здоровья и с точки зрения бесплодия, также будет развиваться абортный туризм в страны ближнего зарубежья, прежде всего в Казахстан», – подчеркнул он.
Официальная статистика и масштабные рандомизированные исследования подтверждают, что проведенный аборт негативно влияет на возможность наступления беременности в дальнейшем, говорит гинеколог, медицинский советник сервиса «Доктис» Дмитрий Спиридонов. Но, как утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения, большинство рисков связаны не с самим абортом, а с условиями, в которых проводится процедура: это отсутствие квалифицированной врачебной помощи, инструментов, предварительного обследования, лекарств, возможности оказания экстренной медицинской помощи, пояснил врач.
При этом число абортов в стране быстро снижается, продолжил Ракша. Эти показатели сокращаются даже с учетом того, что в России выкидыши, внематочная беременность и прочие анормальные продукты зачатия с 2018 г. входят в число «абортов» («сведения о беременности с абортивным исходом»).
По данным Росстата, государственные больницы в 2019 г. провели 621 652 процедуры прерывания беременности, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737. «В России к абортам традиционно обращаются в основном замужние женщины и женщины, состоящие в незарегистрированном браке, при уже не первой беременности и в возрасте 25 лет и старше», – сказал демограф.