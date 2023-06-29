Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты

Наибольшие проблемы в сфере рождаемости и принимаемых в связи с этим мер фиксируются в трех кластерах, среди которых Поволжье и юг России, рассказала заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. По данным переписи населения, 4,5 млн россиянок фертильного возраста не имеют ни одного ребенка: в частности, нет детей у 2 млн женщин до 24 лет, 1 млн 25–29 лет (остальные старше). По ее словам, именно с этими категориями необходимо работать.