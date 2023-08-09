Минтранс предложил регионам самим контролировать детей-безбилетников

В Краснодарском крае, например, утвержден порядок проведения проверки подтверждения оплаты проезда, но специального уточнения, что это касается лиц, достигших (или не достигших) того или иного возраста, в нем не содержится, отмечает руководитель корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. «Рассматриваемая норма – это общее правило, которое было закреплено на уровне Федерации. Субъекты в любом случае не могут делать из него изъятия», – заключила она.