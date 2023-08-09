Минтранс предложил регионам самим контролировать детей-безбилетников

Минтранс предложил регионам самим контролировать детей-безбилетниковСейчас их высадка из общественного транспорта незаконна и грозит штрафом
Российские регионы должны самостоятельно определять порядок проверки подтверждения оплаты проезда несовершеннолетними в транспорте с учетом «территориальных особенностей». Об этом говорится в письме Министерства транспорта (есть в распоряжении «Ведомостей»), которое направлено в ответ на обращение первого зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой («Единая Россия»).
Она сообщила, что договорилась с министром транспорта Виталием Савельевым разработать письмо с рекомендациями для всех регионов, в которых будет прописано, как исполнять принятый в 2021 г. закон. В том году Госдума приняла закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд.
В СМИ регулярно сообщалось, что кондукторы пренебрегают этой нормой. К примеру, 25 февраля 2021 г. в Кирове высадили 12-летнюю школьницу из автобуса. Девочке не хватило рубля для оплаты проезда, но ее в итоге оставили в чужом районе с разрядившимся телефоном. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 УК (оставление несовершеннолетнего в опасности).
Рекомендации регионам нужны, говорит Буцкая. «Тогда мы сможем с вами не просто говорить «по закону нельзя», но и прописать этот алгоритм действия, который мы до всех доведем», – заключила депутат.
В Минтрансе пришли к выводу, что каждый субъект РФ может самостоятельно определять порядок действий кондуктора или водителя для подтверждения оплаты проезда, в том числе и несовершеннолетних. Об этом говорится в тексте письма Буцкой.
При этом, согласно ст. 11.33 КоАП, принудительная высадка несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, из автобуса, трамвая или троллейбуса все равно влечет штраф на водителя в размере до 3000 руб.
Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле пояснил «Ведомостям», что муниципалитеты вправе определять порядок оплаты и проверки оплаты проезда в общественном транспорте. Но если на федеральном уровне установлен запрет высаживать детей до 16 лет, то никакие акты регионального или муниципального уровня не могут этот запрет игнорировать.
В Краснодарском крае, например, утвержден порядок проведения проверки подтверждения оплаты проезда, но специального уточнения, что это касается лиц, достигших (или не достигших) того или иного возраста, в нем не содержится, отмечает руководитель корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. «Рассматриваемая норма – это общее правило, которое было закреплено на уровне Федерации. Субъекты в любом случае не могут делать из него изъятия», – заключила она.