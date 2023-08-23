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Общество

Суд отправил в СИЗО организатора незаконной экскурсии по подземной Москве

Вместе с ним до 21 октября арестован и гендиректор компании по продаже билетов
Яна Суринская
Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу организатора незаконной экскурсии по подземной Москве Никиту Дубаса, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. 

20 августа в результате ночной прогулки диггеров по закрытому коллектору реки Неглинки погибли все ее участники – восемь человек.

Накануне в Следственном комитете (СК) РФ Дубасу было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). 

Следователи в Санкт-Петербурге также задержали скрывавшегося в течение суток генерального директора компании ООО «Спутник» Александра Кима. Ему предъявлено аналогичное обвинение.  

Согласно постановлениям суда, они арестованы до 21 октября 2023 г.

В ходе судебных заседаний адвокат Кима просил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, домашнего ареста или залога в размере 5 млн руб.

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Защитник Дубаса и он сам в суде настаивали на невозможности содержать его в условиях следственного изолятора из-за диабета. «От следствия я не скрывался, явился добровольно, передал роль от моего телефона. В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы», – заявил обвиняемый.

Следователь в свою очередь утверждал в суде, что более мягкая мера пресечения для фигурантов невозможна, поскольку еще не все соучастники установлены, а Дубас не имеет постоянного дохода и получает доход от проведения экскурсий.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что вину в ходе допроса оба фигуранта не признали. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. 

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил незамедлительно представить подробный доклад о деле и принять исчерпывающие меры к установлению обстоятельств гибели людей.

По версии следствия, 20 августа 2023 г. гид-диггер совместно с группой в составе семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя девушка. В ведомстве отметили, что находиться в таких сооружениях разрешено исключительно сотрудникам специальных городских служб. 

Кроме Дубаса и Кима следствие установило третьего фигуранта дела – генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского. Обе компании – и «Спутник», и «Авангард» – продавали билеты на экскурсию, но не были ее организаторами. Сейчас Лазовский находится в розыске. По данным СК, на следующий день после трагедии, 21 августа, он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

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