Суд отправил в СИЗО организатора незаконной экскурсии по подземной Москве

Кроме Дубаса и Кима следствие установило третьего фигуранта дела – генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского. Обе компании – и «Спутник», и «Авангард» – продавали билеты на экскурсию, но не были ее организаторами. Сейчас Лазовский находится в розыске. По данным СК, на следующий день после трагедии, 21 августа, он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.