В Москве осудили обвиняемого в налете с ущербом в полмиллиарда

В Москве осудили обвиняемого в налете с ущербом в полмиллиардаМужчина получил 12 лет за разбой с похищением 484 млн рублей
Таганский суд Москвы приговорил 41-летнего Александра Великого к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима за разбойное нападение, во время которого были похищены деньги и ценности на сумму 484 млн руб., сообщили «Ведомостям» в прокуратуре Москвы.
По версии обвинения, в июле 2018 г. участники преступной группы, в которую входили Великий и другие лица, переодевшись в одежду с символикой одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива «Народный» в Москве. Там нападавшие применили насилие и сковали наручниками сотрудников кооператива, а затем в течение двух часов незаконно удерживали их, нанося побои и угрожая насилием, рассказали в прокуратуре. Похитив в общей сложности 484 млн руб., налетчики переоделись в гражданскую одежду и скрылись с места преступления.
По данным СПАРК, в настоящее время КПК «Народный» ликвидирован. В суде уточнили, что потерпевшим по делу был признан предприниматель Александр Скрипник — собственник помещения, в котором произошел налет, уточнил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Судом удовлетворен гражданский иск Скрипника к подсудимому на сумму ущерба в 474,6 млн руб. Остальная часть похищенного — личные средства и ценности сотрудников кооператива.
Первоначально следствием по уголовному делу занимались в московской полиции, а затем в центральном аппарате СК, уточнил источник «Ведомостей». В июле 2019 г. по обвинению в преступлении был заочно арестован и объявлен в международный розыск житель Гатчинского района Ленинградской области Великий. В июле 2020 г. он был задержан на территории Германии. Его экстрадицией занималась Генпрокуратура. Подготовленные материалы немецкий суд счел достаточными для выдачи обвиняемого в Россию в марте 2021 г. Сам Великий на следствии и в суде вину не признал, уточнил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.
Как уточнили в пресс-службе Таганского суда, мужчина был признан виновным в разбойном нападении с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, с причинением ущерба в особо крупном размере по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и незаконном лишении человека свободы, не связанным с его похищением, с применением оружия (ч. 3 ст. 127 УК).
Адвокат Андрей Машинистов, представлявший ранее интересы Великого, от комментариев отказался, уточнив, что участвовал в деле в качестве защитника по назначению.