В Москве осудили обвиняемого в налете с ущербом в полмиллиарда

Первоначально следствием по уголовному делу занимались в московской полиции, а затем в центральном аппарате СК, уточнил источник «Ведомостей». В июле 2019 г. по обвинению в преступлении был заочно арестован и объявлен в международный розыск житель Гатчинского района Ленинградской области Великий. В июле 2020 г. он был задержан на территории Германии. Его экстрадицией занималась Генпрокуратура. Подготовленные материалы немецкий суд счел достаточными для выдачи обвиняемого в Россию в марте 2021 г. Сам Великий на следствии и в суде вину не признал, уточнил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.