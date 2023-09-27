Власти уточнят условия получения статуса безработного

Депутаты совместно с Минтрудом и социальными партнерами (профсоюзами и работодателями) подготовили финальную версию законопроекта о занятости населения ко второму чтению. В нем появилась глава о противодействии нелегальной занятости, новые условия для получения статуса безработных и предложен обновленный механизм для прогнозирования ситуации на рынке труда. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».