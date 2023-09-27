Власти уточнят условия получения статуса безработного

Власти уточнят условия получения статуса безработногоНовая редакция закона о занятости будет внесена в Госдуму в октябре
Депутаты совместно с Минтрудом и социальными партнерами (профсоюзами и работодателями) подготовили финальную версию законопроекта о занятости населения ко второму чтению. В нем появилась глава о противодействии нелегальной занятости, новые условия для получения статуса безработных и предложен обновленный механизм для прогнозирования ситуации на рынке труда. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».
25 сентября в Госдуме прошл заседание рабочей группы, на котором стороны пришли к консенсусу по новой редакции документа, «остались лишь технические правки», сообщил «Ведомостям» один из его авторов, замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. Второе чтение, по словам депутата, может состояться уже в октябре.
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