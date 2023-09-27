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Власти уточнят условия получения статуса безработного

Новая редакция закона о занятости будет внесена в Госдуму в октябре
Ярослава Костенко
Максим Стулов / Ведомости

Депутаты совместно с Минтрудом и социальными партнерами (профсоюзами и работодателями) подготовили финальную версию законопроекта о занятости населения ко второму чтению. В нем появилась глава о противодействии нелегальной занятости, новые условия для получения статуса безработных и предложен обновленный механизм для прогнозирования ситуации на рынке труда. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

25 сентября в Госдуме прошл заседание рабочей группы, на котором стороны пришли к консенсусу по новой редакции документа, «остались лишь технические правки», сообщил «Ведомостям» один из его авторов, замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. Второе чтение, по словам депутата, может состояться уже в октябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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