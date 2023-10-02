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Общество

Минстрой допустил отказ от восстановления некоторых городов новых регионов

В недавно занятых поселениях начались первичные обследования состояния территорий
Александр Тихонов Сергей Гаврилюк, Донецк
Сергей Аверин / РИА Новости

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин допустил, что некоторые города в новых регионах не будут восстанавливаться даже после окончания боевых действий. К примеру, Попасная – «ничего там не осталось»: «Семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла, естественно, и газа тоже, но люди хотят остаться». По словам министра, «толком не ведется работа [по восстановлению] в Северодонецкой агломерации» (цитата по «РИА Новости»).

14 марта занимавший тогда должность врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал законы о территориальном устройстве региона, упразднив Попаснянский район. Еще летом 2022 г. года Пасечник заявлял, что Попасная восстановлена не будет.

Вместе с тем в ряде населенных пунктов, занятие которых произошло в относительно недавние сроки, на сегодняшний момент ведутся первичные обследования – это начальная стадия восстановительного процесса, который может занять больше времени, чем предполагалось, рассказал журналистам представитель пресс-службы Минстроя. Комментарий был выпущен после заявления Файзуллина на заседании общественного совета при ведомстве. 

«Все объекты на освобожденных территориях, требующие и подлежащие восстановлению, включаются в план, – заметил представитель Минстроя. – Вместе с тем в первую очередь восстанавливаются наиболее социально значимые объекты, необходимые для жизнедеятельности». Он уточнил, что восстановительные работы при координации ведомства «развернуты на всей освобожденной территории новых регионов, вошедших в состав РФ». 

Новые дороги

В конце сентября минтранс ДНР сообщил о восстановлении более 130 км улиц муниципальных дорог, что составило 96% от годового плана, госкомпания «Автодор» на середину августа восстановила 300 км дорог федеральной сети, регионального и местного значения, что составило 85% запланированных работ. Среди наиболее значимых – капремонт участков трассы Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь» (юг) и Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк (связывает ДНР и ЛНР).

Всего в 2023 г. в новых регионах запланировано восстановить более 6000 объектов, в том числе с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду. Процесс включает в себя обследование, проверку, ремонт, организацию функционирования различных сетей и оборудования, отметил представитель пресс-службы Минстроя. 

Ремонт и строительство ведутся почти повсеместно, но масштаб работ разный: он зависит от близости фронта и степени разрушений. 

В прифронтовом Донецке известен один масштабный новострой – перинатальный центр, сообщалось об одобрении планов жилого строительства. В четырех прифронтовых районах столицы ДНР тепловой контур зданий, поврежденных ударами противника, преимущественно закрывают временно – пленкой или листами МДС, капремонт кровель и замену окон зачастую проводят в более спокойных районах – Будённовском, Ворошиловском, Калининском, Ленинском и Пролетарском, где также капитально ремонтируют детские сады и школы.

В середине сентября глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщал о помощи московских специалистов в подготовке к отопительному сезону именно в этих районах, в остальных четырех – работают в основном местные специалисты. В августе также сообщалось о задействовании в Киевском районе специалистов из Владимира. В прифронтовых районах, по данным мэра, есть проблемы с подачей теплоносителя в 103 дома, негативно влияет на их подготовку к зиме нехватка работников.

Новый город в новом регионе

В середине декабря 2022 г. президент России Владимир Путин предложил построить новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области, заявлял занимавший тогда должность врио губернатора Владимир Сальдо. Позднее Сальдо уточнял, что населенный пункт будет рассчитан на 30 000 жителей, в нем будут расположены правительственные учреждения, другие территориальные органы власти и современная инфраструктура. Строительство началось 1 февраля 2023 г., 11 февраля Сальдо сообщил о завершении основных строительных работ в правительственном квартале. Арабатская стрелка отделяет залив Сиваш от Азовского моря, имеет протяженность 113 км и ширину 8 км. Южная часть стрелки относится к Крыму, северная – к Херсонской области.

Всего же в республиканской столице при поддержке региона-шефа Москвы реконструировано более 30 км теплосетей, отремонтировано и обновлению свыше 100 объектов, обеспечивающих подачу тепла. В сентябре в городе работало более 700 специалистов «Мосгаза», на середину июля было установлено более 11 000 новых окон. В Макеевку, где обстрелом со стороны ВСУ 4 июля этого года повреждено порядка 280 домов и более 30 школ, детсадов и больниц, прибыло 10 бригад из других регионов страны, также задействованы местные строители. 

В Мариуполе, пережившем ожесточенные городские бои и оказавшемся в тылу, построено более 50 многоквартирных домов (МКД), школа, детсад, центр МЧС, многопрофильный медцентр, начато возведение корпуса ФМБА, филиала Нахимовского военно-морского училища с ледовым дворцом. 

О строительстве зданий известно в Волновахе – это МКД, в работе находится новый МФЦ. В Докучаевке монтируют модульный патологоанатомический корпус местной больницы. 

Значительны объемы ремонтных работ, которые охватили жилые, социальные и инфраструктурные объекты. В частности, работы завершились в центральных больницах Новоазовского и Волновахского районов, в Тельмановском – продолжаются. 

Самым масштабным инженерным сооружением стал 194-километровый водовод «Дон – Северский Донец – Донбасс». Кроме этого, с 2022 г. в республике проложено еще не менее шести водоводов для улучшения снабжения Волновахи, Донецка, Докучаевска, Дебальцева и Старобешевского района. Начались ремонты очистных сооружений под Новоазовском, канализационных – в Макеевке и под Енакиево. 

Всего в первом полугодии 2023 г. в новых регионах было восстановлено более 2000 многоквартирных домов и построено еще 20, заявлял 4 июля вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства. Кроме того, было отремонтировано более 150 социальных объектов и 1000 объектов ЖКХ, а также более 260 км дорог.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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