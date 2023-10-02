Минстрой допустил отказ от восстановления некоторых городов новых регионов

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин допустил, что некоторые города в новых регионах не будут восстанавливаться даже после окончания боевых действий. К примеру, Попасная – «ничего там не осталось»: «Семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла, естественно, и газа тоже, но люди хотят остаться». По словам министра, «толком не ведется работа [по восстановлению] в Северодонецкой агломерации» (цитата по «РИА Новости»).